Sie haben es drauf: Das sind die „Super-Azubis“ aus MV

Rostock

Wenn es darum geht, Sofas und Sessel sehenswert in Szene setzen, macht Antonia Kleinhempel niemandem etwas vor. Und genau deshalb zieht sie jetzt selbst alle Blicke auf sich: Die 23-Jährige ist Deutschlands beste Nachwuchs-Gestalterin für visuelles Marketing.

Ihre Ausbildung bei Möbel Höffner in Bentwisch bei Rostock schloss sie mit Noten ab, die dieses Jahr bundesweit kein anderer Lehrling in diesem Beruf vorweisen kann. „Ich kann’s kaum glauben. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert“, sagt Antonia Kleinhempel und lacht.

Welche Top-Leistung sie da vollbracht hat, dürfte Antonia Kleinhempel wohl spätestens bewusst werden, als der Applaus einsetzt: In der bis auf den letzten Platz gefüllten Nikolaikirche hat die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock am Mittwoch die Jahrgangsbesten Azubis ausgezeichnet.

Mehr als 1500 junge Fachkräfte verstärken seit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Prüfungen in diesem Jahr die Unternehmen in Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Kreis Vorpommern-Rügen. 95 dieser Frauen und Männer haben Bestnoten erhalten. 75 davon waren der Einladung gefolgt und wurden in der Nikolaikirche von IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp mit lobenden Worten empfangen: „Sie können sehr stolz auf sich sein!“

Ihr kann keiner das Wasser reichen

Das darf sich Melle Christin Rahlfs (22) besonders zu Herzen nehmen, denn der Fachkraft für Wasserversorgungstechnik kann niemand das Wasser reichen. Sie ist in ihrem Job nicht nur landesweit, sondern auch national einsame Spitze. „Ich hab’ es nicht drauf angelegt“, sagt sie und lacht. Ihre Lehre hat sie beim Rostocker Wasserversorger Nordwasser gemacht. Zufrieden gibt sie sich damit aber nicht. Deshalb studiert sie jetzt Ingenieurwissenschaften. „Es schadet nie, sein Wissen zu vertiefen“, sagt die gebürtige Lüneburgerin.

Solchen Ehrgeiz kann IHK-Präsident Strupp nur gutheißen. „Bilden Sie sich weiter, machen Sie etwas aus der hervorragenden Grundlage, die Sie sich selbst gelegt haben“, empfiehlt er den Absolventen. Das Ende der Ausbildung sei erst der Anfang beruflicher Karrieren.

Kosmetikerin ist Glücksgriff für den Chef

Während mancher nach seinem Abschluss neue Wege einschlägt, bleibt Isabelle Buchholz (21) ihrem Ausbildungsbetrieb treu. Die beste Kosmetikerin im Land arbeitet im Spa des Rostocker Trihotels. Ein Glücksgriff, meint ihr Chef Benjamin Weiß. „Ich platze vor Stolz.“

Antonia Kleinhempel hält sich dagegen ihre Zukunft offen. „In meinem Beruf gibt es leider nicht viele offenen Stellen.“ Deshalb ist sie nach der Ausbildung zurück in ihre Heimatstadt Leipzig gezogen, arbeitet aktuell in der Gastronomie. „Aber ich möchte gern studieren. Ich möchte mich kreativ weiterentwickeln.“ Ihr Wunschfach: Spiel- und Lerndesign. Andere mit Spiel- statt Dekoideen zu begeistern – auch das dürfte Deutschlands bester Gestalterin für visuelles Marketing wohl spielend gelingen.

Eine Klasse für sich Aus 1539 Auszubildenden, die ihre Prüfung 2018/19 abgelegt haben, hat die IHK zu Rostock die 95 Prüfungsbesten ermittelt. Die Jüngsten von ihnen sind 18 Jahre alt, die Ältesten 41. Mit Melle Christin Rahlfs als Fachkraft Wasserversorgungstechnik und Antonia Kleinhempel als Gestalterin für visuelles Marketing, kommen zwei Bundesbeste aus dem Rostocker IHK-Bezirk.

Das sind die besten Azubis:

Berufsbezeichnung Name Vorname Anlagenmechaniker Einsatzgebiet: Rohrsystemtechnik Schatz Henrik Automobilkauffrau Walczak Magdalena Automobilkaufmann Scheuring Oliver Bankkaufmann Hoffmann Michael Bauzeichner Schwerpunkt: Architektur Ponath Glenn Bauzeichner Schwerpunkt: Ingenieurbau Rölecke Paul Berufskraftfahrer Schwerpunkt: Güterverkehr Lukas Steve Binnenschiffer Schwelnus Bill Biologielaborant Nemitz Dominik Brauer und Mälzer Mroczek Phillipp Buchhändlerin Schmidt Jessica Chemielaborantin Dierken Madleen Chemikant Barkow Hagen Drogistin Schwerpunkt: Foto Thönelt Helen Eisenbahner Hofmann Sven Elektroniker für Betriebstechnik Einsatzgebiet: Betriebsanlagen, Betriebsausrüstungen Frey Henning Elektroniker für Betriebstechnik Einsatzgebiet: Energieverteilungsanlagen/-netze Block Eric Elektroniker für Betriebstechnik Einsatzgebiet: Schalt- und Steueranlagen Backhaus Maximilian Elektroniker für Geräte und Systeme Einsatzgebiet: Informations- und kommunikationstechn. Geräte Stolle Mike Elektroniker für Geräte und Systeme Einsatzgebiet: Systemkomp., Sensoren, Aktoren, Mikrosyst. Duttke Tom Michael Fachinformatiker Fachrichtung: Anwendungsentwicklung Meitzner Michael Fachinformatiker Fachrichtung: Systemintegration Winzer Christoph-Thomas Fachkraft für Abwassertechnik Thoma Leon-Johannes Fachkraft für Hafenlogistik Lange Alexander Fachkraft für Lagerlogistik Ißle Marvin Fachkraft für Lebensmitteltechnik Wolf Christoph Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung: Konstruktionstechnik Bolzmann Felix Fachkraft für Schutz und Sicherheit Neumann Martin Fachkraft für Veranstaltungstechnik Gaupp Ruben Niklas Fachkraft für Wasserversorgungstechnik Rahlfs Melle Christin Fachkraft im Fahrbetrieb Führen einer Straßenbahn Kruse Tom Fachkraft im Fahrbetrieb Führen eines Fahrzeuges der D-Klasse Janoschek Dominik Fachkraft im Gastgewerbe Klaje Paul Fachlagerist Michalke Sascha-Renè Fachmann für Systemgastronomie Rossol Louis Fahrradmonteur Kadur Martin Fertigungsmechaniker Preuhs Andreas Floristin Ose Julia Gestalterin für visuelles Marketing Kleinhempel Antonia Hochbaufacharbeiter Schwerpunkt: Beton- und Stahlbetonarbeiten Schwarz Kevin Holzmechaniker Fachrichtung: Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen Avdija Kujtim Holzmechaniker Fachrichtung: Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen Renoth Sebastian Hotelfachfrau Droßel Susanne Immobilienkaufmann Czech Lukas Industrieelektriker Fachrichtung: Betriebstechnik Häußler Sten Industriekaufmann Hanke Marcus Industriemechaniker Einsatzgebiet: Instandhaltung Möller Paul Industriemechaniker Einsatzgebiet: Instandhaltung Pflugradt Tom Falko Industriemechaniker Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau Feicht Florian Industriemechaniker Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau Thimm Leo Industriemechaniker Einsatzgebiet: Produktionstechnik Knüttel Robin Industriemechaniker Einsatzgebiet: Produktionstechnik Viergutz Christian Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker Hoppe Martin Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau Kockot Katrin Kauffrau für Büromanagement Stabenow Susanne Kauffrau für Dialogmarketing Hosch Christina Lysette Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung Lauff Annika Kauffrau für Tourismus und Freizeit Krompholz Lena Marie Kauffrau im Gesundheitswesen Plaeschke Stephanie Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung: Versicherung Höpfner Nick Kaufmann im Einzelhandel Boldt Julian Kaufmann im Groß- und Außenhandel Fachrichtung: Großhandel Dräger Sebastian Koch Meurer Simon Konstruktionsmechaniker Einsatzgebiet: Schweißtechnik Schirmacher Richard Martin Konstruktionsmechaniker Einsatzgebiet: Schweißtechnik Winkler Felix Konstruktionsmechaniker Einsatzgebiet: Stahl- und Metallbau Kautz Jan Philip Kosmetikerin Buchholz Isabelle Kraftfahrzeugmechatroniker Schwerpunkt: Nutzfahrzeugtechnik Maute Rene Maschinen- und Anlagenführer Schwerpunkt: Metall- und Kunststofftechnik Palesch Jonathan Mechatroniker Heitmann Luis Mediengestalterin Bild und Ton Einsatzgebiet: EB-Produktion Hörster Sina Mediengestalterin Digital und Print Fachrichtung: Gestaltung und Technik Hillenbrand Eva Mediengestalterin Digital und Print Fachrichtung: Gestaltung und Technik Kaltenberg Katrin Medienkaufmann Digital und Print Smirnow Philip Medientechnologin Druck John Theresa Personaldienstleistungskauffrau Schach Franziska Restaurantfachfrau Grabowska Monika Rohrleitungsbauer Melnyk Anton Schifffahrtskaufmann Fachrichtung: Trampfahrt Wallmann Andreas Sport- und Fitnesskauffrau Bernstein Nicole Straßenbauer Khan Shahvez Tiefbaufacharbeiter Schwerpunkt: Kanalbauarbeiten Giertz David Tiefbaufacharbeiter Schwerpunkt: Kanalbauarbeiten Thiel Simon Laurin Tierpfleger Fachrichtung: Zoo Holst Jannik Tierpflegerin Fachrichtung: Zoo Rößler Michelle Tourismuskaufmann (Kaufmann für Privat- und Geschäftsreisen) Borchardt Alexander Veranstaltungskauffrau Hirsch Jana Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik Möller Nick Verkäuferin Westendorf Sophie Werkstoffprüfer Fachrichtung: Metalltechnik Wenderdel Jonas Zerspanungsmechaniker Einsatzgebiet: Drehautomatensysteme Koch Michael Zerspanungsmechaniker Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme Stadler Korbinian Zerspanungsmechaniker Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme Gräntzel Ole

Von Antje Bernstein