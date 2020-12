Rostock

Lahmgelegter Weltkonzern: Bei Aida Cruises stören massive IT-Probleme noch immer den Betrieb. Auch am Montag bekamen Anrufer in der Rostocker Firmenzentrale lediglich eine Bandansage zu hören, dass die Kontaktaufnahme per Telefon und E-Mail zurzeit nicht möglich sei. Zu den Gründen für den Blackout hält sich das Unternehmen bedeckt. „Die IT-technischen Einschränkungen bestehen tatsächlich weiter, weitere Informationen kann ich derzeit nicht mitteilen“, sagt Hansjörg Kunze, Sprecher der Rostocker Reederei, die zum weltgrößten Kreuzfahrtkonzern Carnival aus den USA gehört.

Die Störungen betreffen offenbar sowohl die Systeme an Land als auch an Bord von „ Aidamar“ und „Aidaperla“ – und das bereits seit vier Tagen. Mit den beiden Schiffen fährt die Reederei im Mittelmeer seit Anfang Dezember das Kreuzfahrtgeschäft vorsichtig wieder hoch, nachdem es seit März komplett stillstand.

Anzeige

Blackout nach dem Frühstück

Auf der „ Aidamar“ bemerkten die knapp 500 Passagiere am Freitagmorgen nach dem Frühstück, dass es technische Probleme gibt. Das Schiff lag zu diesem Zeitpunkt vor der Kanaren-Insel La Palma. „Das Bordnetz funktionierte nicht mehr“, sagte Passagier Philipp Rostek (25) am Montag der OZ.

Auch die Kamera, die Bilder vom Bug in die fensterlosen Innenkabinen überträgt, war plötzlich tot. An Bord machten zu diesem Zeitpunkt bereits Gerüchte über einen möglichen Hackerangriff unter Crewmitgliedern und Passagieren die Runde. Aida lässt Fragen dazu unbeantwortet. Am Freitagabend informierte der Kapitän die Passagiere auf der „ Aidamar“ persönlich über die Probleme.

Crewmitglieder mit Ferngläsern

Wenige Stunden zuvor hatte Rostek vier Crewmitglieder beobachtet, die von Bord mit Ferngläsern den Hafen von La Palma ausspähten. „Es sah aus, als würden sie Störsender suchen. So etwas habe er vorher noch nie gesehen“, sagt der Passagier aus dem rheinländischen Heinsberg, der schon fünf Mal zu Gast auf Aida-Schiffen war.

Lesen Sie auch: Teneriffa macht wegen Corona dicht: Sind die Kreuzfahrten von Aida in Gefahr?

In der anschließenden Nacht nahm das Schiff Kurs auf den Zielhafen auf Gran Canaria, einen Tag früher als ursprünglich geplant. Das eigentlich vorgesehene Anlegen mit Landausflug in Teneriffa fiel aus. „Das Schiff ist sehr schnell gefahren“, sagt Rostek.

Atmosphäre an Bord blieb entspannt

Bis die Reise am Sonntag regulär endete, blieben die Passagiere an Bord. Weil die Bordkarten nicht funktionierten, notierten sich die Service-Mitarbeiter Getränkebestellungen von Hand. Rosteks Vater konnte sich seinen Gewinn aus dem Casino nicht auszahlen lassen, das Unterhaltssystem war tot. Die Kabinentüren ließen sich weiter öffnen. Beim Auschecken am Sonntag mussten sie die Bordkarten abgeben, was sonst nicht üblich ist. Das komplette Buchungssystem funktionierte nicht mehr, hieß es. Die Atmosphäre an Bord sei trotzdem locker und entspannt gewesen. Er habe jederzeit das Gefühl gehabt, dass die Crew die Situation im Griff hat, berichtet Rostek.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnliches passierte zeitgleich auf der „Aidaperla“, die am Wochenende ab Gran Canaria zur Silvester-Kreuzfahrt aufbrechen sollte. Unter den Gästen der vorangegangenen Kreuzfahrt versuchte die Crew auf der „ Aidamar“, noch Verlängerungsbuchungen zu verkaufen – zu Schnäppchenpreisen, wie Passagiere berichten. Als die Reise dann ausfiel, sei die Enttäuschung groß gewesen. Aida sagte die Silvester-Reisen komplett ab.

Passagiere, die zu Hause auf bereits gepackten Koffern saßen, mussten daheimbleiben. In den sozialen Medien ist die Rede davon, dass Aida offenbar wegen der abgestürzten IT-Technik Schwierigkeiten hatte, seine Kunden zu erreichen. Auch im Januar sind Abfahrten für die einwöchigen Kanaren-Kreuzfahrten im Wochentakt geplant. Wann die Kussmund-Schiffe wieder ablegen, konnte die Reederei am Montag nicht sagen.

Von Gerald Kleine Wördemann