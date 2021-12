Noch nie wurde auf den Intensivstationen so viel gestorben wie während der Pandemie – und auch die Zeit zwischen den Jahren nimmt darauf keine Rücksicht. Auf der ITS-2 in Greifswald arbeitet das Team auch in dieser Zeit hochprofessionell, um jedes Leben zu retten. Das Verhalten von Patienten und Angehörigen lässt die Intensivschwestern jedoch manchmal ratlos zurück.