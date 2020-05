„Ich bin sprachlos“: Hotelier aus MV  ist entsetzt über Urteil zur Corona-Betten-Quote

Ahrenshoop/Greifswald

Oliver Schmidt braucht Stunden, bis er darüber reden kann. Am Mittwochmorgen hat das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Greifswald seinen Eilantrag gegen die 60-Prozent-Quote für Bettenbelegung in Hotels abgelehnt. Am Nachmittag ist Schmidt immer noch fassungslos. Er denkt über Entlassungen nach, über die Schließung des „The Grand“ in Ahrenshoop. Er fürchte katastrophale wirtschaftliche Folgen.

„Ich bin sprachlos.“ An diesem Punkt sei er als Unternehmer noch nie gewesen, sagt Schmidt: nicht zu wissen, wie es weitergeht. 140 Mitarbeiter – viele davon werde er mit 60 Prozent Auslastung nicht brauchen. Schlimmer: Mit dieser Quote sei das Haus nicht wirtschaftlich zu führen. „Vielleicht werde ich schließen“, grübelt Schmidt. Er könne nicht klar denken. „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Pfingsten sollte das Hotel voll sein.

Überall seien jetzt Touristen. „Die Ferienwohnungen sind voll, die Straßen sind voll“, so Schmidt. In Supermärkten rissen Kunden einander die Körbe aus der Hand. Doch in seinem großen Hotel, das genug Platz hätte, um alle Hygieneauflagen und Abstände einzuhalten, seien nur 60 Prozent Gäste erlaubt. „Die, die es könnten, dürfen nicht.“

Gericht bestätigt die Entscheidung der Landesregierung

Das OVG hat mit seiner Entscheidung im Grunde die Linie der Landesregierung bestätigt. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen, Risikogruppen zu schützen, seien 60 Prozent Bettenauslastung für Hotels, Gasthöfe und Pensionen eine geeignete Maßnahme. Seit Montag dürfen auch Touristen aus anderen Bundesländern nach MV – bei gewerblichen Vermietern mit Quote.

Enttäuschung gebe es in der ganzen Branche, sagt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in MV. „Wir nehmen jetzt die Landesregierung beim Wort: In zwei Wochen muss die Quote sinken oder ganz fallen“, so Schwarz. Wenn bis dahin die Corona-Zahlen gering bleiben. Der Dehoga steht selbst in der Kritik, weil er der Quote als Kompromiss zustimmte.

„Lieber jetzt 60 Prozent als eine verkorkste Hauptsaison“

„Lieber jetzt 60 Prozent als eine verkorkste Hauptsaison“, sagt Benjamin Weiß, Trihotel Rostock. Es dürfe keine zweite Corona-Welle geben. Viel wichtiger sei, über die monatelange Zwangsschließung und Einnahmenverluste der Hotels zu reden. „Es muss einen großen Rettungsschirm geben“, so Weiß.

„Das Urteil schafft Klarheit“, sagt Tobias Woitendorf, Tourismusverband MV. Es werde nicht alle betreffen, denn viele Hotels haben nicht mehr als 60 Prozent Auslastung. Aber doch Hotels in Toplage, die auf die Hochsaison angewiesen sind. Woitendorf befürchtet Insolvenzen. Fast jedes zweite Unternehmen schätze ein, es nur noch bis zu den Sommerferien zu schaffen. Über Pfingsten sollen jetzt rund 300 000 Gäste in MV sein; Betten gäbe es für 450 000 – inklusive Campingplätze, Boote oder Ferienwohnungen.

Caffier : Auf die kommenden zwei Wochen kommt es an

Das ist der Nährboden für Streit und Gerichtsurteil: auf einen Schlag 300 000 Menschen mehr in MV. Für Innenminister Lorenz Caffier ( CDU), derzeit amtierender Regierungschef, sind die kommenden zwei Wochen „die Nagelprobe“. Er verstehe den Unmut von Hoteliers; die Corona-Infektion dürfe aber nicht aus dem Ruder laufen. „Wir haben jetzt schon viel Bewegung im Land.“ Am 9. Juni werde die Regierung erneut beraten.

Hotelier Oliver Schmidt weist auf eine Ungerechtigkeit hin: Bayern und Schleswig-Holstein – die beiden Tourismuskonkurrenten Mecklenburg-Vorpommerns – haben keine Bettenquote. MV dagegen, „mit den besten Corona-Zahlen“, schlage die Tür zu. Er werde das Hauptverfahren vor Gericht weiterführen, so Schmidt. „Und Ansprüche auf Schadenersatz prüfen.“ Ein ähnliches Verfahren der Dorint-Hotels ist noch anhängig.

Von Frank Pubantz