„Ich mag andere Ansichten“: Luise Vogler (19) aus Nordwestmecklenburg von der FDP

Rund 61 Jahre alt sind durchschnittlich die Mitglieder der CDU in Deutschland, in der SPD sind es 60 Jahre, in der AfD 51, in der Linken 55, in der FDP 51, bei den Grünen 48 Jahre.

In MV gibt es rund 5000 Christdemokraten, im Schnitt sind sie 58 Jahre alt. Die Grünen zählen hierzulande gut 1050 Mitglieder, durchschnittlich 46 Jahre alt. SPD: knapp 3000 Mitglieder, Durchschnittsalter 55. FDP: fast 700 Mitglieder, Durchschnittsalter 52. Die Linke: mehr als 3200 Mitglieder bei einem durchschnittlichen Alter von etwas mehr als 67 Jahren. Die AfD: rund 800 Mitglieder, im Schnitt haben sie ein Alter von Ende 40. Die Tierschutzpartei hat deutschlandweit rund 2000 Mitglieder – Durchschnittsalter 40.

An dieser Stelle stellt MADS junge Mitglieder der Parteien vor.

Bereits erschienen sind:

Anna Kassautzki (27) aus Greifswald von der SPD: „Meckern reicht nicht“

„Ich bin links-grün versifft“: Was Sebastian Hüller (20) aus Teterow zu den Grünen treibt

„Sahra Wagenknecht ist interessant“: Nico Jahnke (23) von der AfD aus Strasburg

„Möchte nicht blind durchs Leben gehen“: Seraphine Jörn (19) aus Rostock von der Tierschutzpartei

Niklas Ziemann (20) vom Darß bei der CDU: „Extreme sind nichts für mich“

Niclas Lenhardt (21) aus Greifswald von den Linken: „Ich bin Realist“