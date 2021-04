Rostock

Das Open-Air-Programm in Rostock ist um einen weiteren Act reicher: Nach Álvaro Soler, Clueso, Bosse, Olli Schulz und Giant Rooks haben nun weitere Künstler angekündigt, im Rahmen der Eventreihe „Picknick-Konzerte“ im Iga-Park zu spielen.

Die Indie-Pop-Band Provinz tritt am 14. Juli in Rostock auf. Zwei Tage später (16. Juli) spielen Thees Uhlmann und Band live und unter freiem Himmel vor Publikum. Tickets für die Konzerte gibt es ab dem 16. April, 10 Uhr, online auf www.picknick-konzerte.de.

Weitere Termine für die Rostocker „Picknick-Konzerte“ wurden vor wenigen Tagen bekannt: Am 17. Juli kommt Singer-Songwriter Clueso nach Rostock. Eine Woche später (23. Juli) tritt Olli Schulz auf, gefolgt von Axel Bosse am 30. Juli und der Indiepop-Band Giant Rooks am 13. August. Popsänger und „The Voice Kids“-Coach Álvaro Soler entert am 14. August die Parkbühne. Der Ticketverkauf für diese Konzerte läuft bereits.

Von Antje Bernstein