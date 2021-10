Illegale Grenzübertritte: Menschliches Drama

Löcknitz

Es ist ein perfides Spiel, das der machtbesessene belarussische Alleinherrscher Lukaschenko betreibt. Hilfesuchende Menschen aus den Krisenregionen im Nahen Osten in das Land zu locken, sie an die Grenze zu Polen zu schicken, um sie dann als Druckmittel gegen die EU einzusetzen, ist menschenverachtend. Polen versucht mit aller Macht, den Übertritt der Migranten in das EU-Gebiet zu verhindern, mit dem Ergebnis, das im Nirwana des weißrussisch-polnischen Grenzraums inzwischen sogar Menschen sterben.

Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge kommt in Deutschland an. Etwa 600 haben es über die polnische Grenze nach MV geschafft, um hierzulande Asyl zu beantragen. Damit spürt MV vergleichsweise kleine Wellen eines großen internationalen Konflikts, den das Bundesland nicht lösen kann. Der Schlüssel dafür liegt allein bei der EU. Den Schutzsuchenden die EU-Grenzen zu öffnen, würde einer Ohnmachtserklärung gegenüber Diktator Lukaschenko und einem kriminellen Schleusersystems gleichkommen. Dennoch haben die Menschen, die den beschwerlichen Weg nach Deutschland schaffen, erst einmal einen Anspruch auf ein rechtsstaatlich gesichertes Asylverfahren. Und das ist zu akzeptieren.

Von Martina Rathke