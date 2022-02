Rostock

Es sind riesige Abfallberge, die sich über das ganze Land verteilt auftürmen – illegale Abfallberge. Von 22 dieser illegalen Mülldeponien hat das Umweltministerium Kenntnis. Einige gibt es seit Jahrzehnten. Das Problem: Der Grund und Boden, auf dem die Müllberge lagern, gehört oft zu dubiosen Firmengeflechten. Umweltverbrechen wie diese zu ahnden, ist kleinteilige Puzzlearbeit – für Staatsanwaltschaften oft kaum machbar.

In Güstrow soll nun eine illegale Deponie aufgelöst werden. Dort wurde zwischen 2019 und Februar 2020 auf einem circa fünf Hektar großen Gelände in großem Stil Müll illegal abgelagert, 19 000 Kubikmeter Müll. Eine immissionsschutz­rechtliche Genehmigung zum Betrieb einer Abfallent­sorgungslage liegt laut Umweltministerium für das betroffene Grundstück nicht vor.

Land zahlt 3,8 Millionen für Entsorgung

Claus Tantzen, Sprecher im Landwirtschafts- und Umweltministerium bestätigt, der Müll dort kommt weg, zurzeit laufe allerdings noch das Vergabeverfahren. Bisher sind 3,8 Millionen Euro für die Entsorgung des giftigen Mülls aus Güstrow veranschlagt, zahlen muss erstmal das Land.

Harald Nowack, Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Rostock, erklärt das Problem mit den illegalen Müllhalden: „Im Fall Güstrow wurde das Grundstück vermietet und verpachtet, von einer inzwischen insolventen Gesellschaft aus Hamburg. Ausschlaggebend ist aber auch immer, wer vor Ort tätig ist und die Geschäfte führt.“ Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, laufen bereits seit zwei Jahren. Eine Verdächtige lebe in Eritrea, auch in Deutschland sei ein Mann auf der Flucht. Es gebe keine Papierunterlagen, keine Zeugen.

Viele Deponien nach Insolvenzen stillgelegt

Die Abfallablagerungen befinden sich in der Mehrzahl auf ehemaligen Anlagen, die ursprünglich immissionsschutz­rechtlich genehmigt waren und nach Insolvenzen stillgelegt wurden. „Die Grundstücks­eigentümer sind teilweise nicht ermittelbar oder aber im Ausland ansässig. Dement­sprechend schwierig ist die Durchsetzung von Beräumungs­anordnungen auch unter Festsetzung von Zwangsgeldern“, erklärte auch Umweltminister Till Backhaus. In Jabel an der Müritz liegt die größte der bekannten kriminellen Mülldeponien. Weitere gibt es unter anderem in Crivitz, Altentreptow oder Gnoien.

Für Grünen-Fraktionschef im Landtag, Harald Terpe, ist es unbegreiflich, wie jahrzehntelang unter den Augen der Umweltbehörden des Landes ein solch enormer Müllberg anwachsen konnte: „Offenbar gibt es ein bedenkliches Vollzugsdefizit bei der Verfolgung von Umweltstraftaten. Die Zusammenarbeit von Umweltbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaften bedarf diesbezüglich einer kritischen Überprüfung. Es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand diese enormen finanziellen Mittel aufbringen muss, um die Folgen von Umweltstraftaten zu beseitigen, die schon früher hätten gestoppt werden müssen.“ Deshalb sollten behördlich alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich die Grundstückseigentümer nicht grundlos aus der Verantwortung stehlen können.

Von Michaela Krohn