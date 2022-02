Rostock

Die Müll-Mafia mitten in MV, ein Umweltskandal nach südeuropäischem Vorbild? Fast könnte man das meinen. Das organisierte Verbrechen in der Müllbranche, das kennt man doch eigentlich eher von der italienischen Camorra, die Geld mit dem illegalen Entsorgen von Giftmüll macht.

Die illegalen Deponien im Nordosten verteilen sich über das ganze Land. Mitunter seit Jahrzehnten konnten dort Verbrechen an der Umwelt begangen werden. Die Täter aufzuspüren, oft ein Ding der Unmöglichkeit. Sind die Deponien erst entdeckt, sind die Täter meist über alle Berge.

Was bleibt, sind irreparable Schäden an der Natur durch kontaminierte Böden. Das Beispiel Güstrow zeigt: Verbrechen an der Umwelt sind möglich und das im Land zum Leben – auch weil viele nicht hingucken, wenn ihnen etwas nicht geheuer ist. „Das wird schon seine Richtigkeit haben“, so eine häufige Argumentation. Richtig wäre es, alles an die Behörden zu melden, was einem komisch vorkommt – zum Beispiel eine Deponie in direkter Nachbarschaft von Kleingärten und Ackerflächen.

Nur so besteht überhaupt erst eine Chance, die Täter doch noch aufzuspüren. Die Alternative sind Millionen an Entsorgungskosten – zulasten des Steuerzahlers.

Von Michaela Krohn