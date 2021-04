Rostock

Seit Beginn der Pandemie erhalten Polizei und Ordnungsämter im Land Hinweise auf Corona-Verstöße aus der Bevölkerung. Gerade in Ferienzeiten oder zu Feiertagen gilt MV offenbar weiterhin als beliebtes Reiseziel – trotz Einreiseverbot.

Allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden über die Ostertage 212 Menschen zurückgewiesen, die sich unerlaubterweise im Bundesland aufhielten. Für die einen ist es petzen, für die anderen dient es der Pandemie-Bekämpfung – dazwischen bewegt sich die Debatte unter Lesern.

„Wir als Einwohner bleiben zu Hause“

Mirko Zander sagt: „Die Zahlen würden ja nie runtergehen, wenn alle weiter kommen dürften. Wir als Einwohner bleiben zu Hause, aber die anderen kommen. Das geht nicht.“ Anke Loges war eine Woche bei ihrer Kernfamilie, so berichtet sie es. „Ich bin geimpft und hatte extra noch einen Test gemacht. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen, in MV zu sein. Einige reden hier von Stasi-Zeiten. Tatsächlich dachte ich auch ganz kurz daran, schon schlimm.“

Hans Jürgen Hukemeyer findet es richtig, wenn unerlaubtes Einreisen zu dieser Zeit angezeigt wird. Wenn Einreiseverbot bestehe, dann ist es so. „Viele haben genug Tricks gefunden, um sich in MV aufzuhalten. Und wenn sie wieder alle weg sind, dann haben wir in 14 Tagen hier wieder mit den hohen Zahlen und Einschränkungen zu tun.“

Es kommt aber immer auf die Art und Weise an, wie es gemacht wird, fügt Hukemeyer noch hinzu. „Ich bin auch gegen die Leute, die Selbstjustiz üben und die Fahrzeuge beschädigen. Wir haben sogar zu unseren Kindern gesagt, dass sie über Ostern zu Hause bleiben, und unsere Enkel sehen wir zurzeit auch nur am PC.“

„Wir haben Glück und wohnen halt hier“

Auswärtige anzeigen? Nein, für Hartmut Quandt komme das nicht infrage. „Aber es macht schon wütend, wenn der Egoismus so groß ist, dass man denkt, über den Dingen zu stehen.“ Biggi Zirk sieht es genauso. „Ich finde es grundsätzlich nicht gut, andere Menschen anzuschwärzen, es sei denn, sie sind kriminell. Die Leute, die es versucht haben, wollten dem Ganzen auch nur mal ein bisschen entfliehen. Ein Wunsch, den eventuell jeder hat. Nur, wir haben das Glück und wohnen halt hier.“

Hier reiht sich auch Jana Uschkurat ein. „Ich finde es zwar nicht gut, dass sie trotz Verbot herkommen, aber ich würde nie jemanden melden, das macht man einfach nicht. Die Zeit ist für uns alle hart genug.“

Virus macht keinen Unterschied zwischen den Menschen

Sven Röger formuliert noch einmal die Fragestellung: „Finde ich es gut, wenn Menschen wider besseres Wissen mit voller Absicht Ordnungswidrigkeiten begehen, sollte man das decken und unterstützen? Sicherlich nicht, aber in diesem konkreten Fall würde ich persönlich nicht die Behörden informieren, auch wenn ich mich frage, wie solche Leute auf die Idee kommen, die derzeitigen Regeln gelten für sie nicht. Die Leute verursachen ja erst mal keinen Schaden und schädigen keinen durch ihr Handeln. Aber ich verstehe es, wenn andere die Behörden informieren würden. Ich würde diese Leute, die sicherlich ihre Gründe haben, nicht als Denunzianten bezeichnen.“

Jürgen Pump stellt klar: „Für mich ist es aufgrund der aktuellen Situation akzeptabel, Urlaubsreisen in gewisse Tourismusregionen nicht zuzulassen. Für mich käme daher auch eine Urlaubsreise derzeit nicht infrage, alleine auch um mich sowie meine Familie zu schützen. Wir reden aber immer noch von einer Ordnungswidrigkeit, die bei Nichtbefolgung begangen wird und somit ‚lediglich‘ ein Bußgeld rechtfertigt, aber in keiner Weise von einer kriminellen Handlung.“

Stephanie Thaleikis mahnt an: „Anstatt zusammenzuhalten, spaltet sich die Menschheit. Die, die andere verraten, sind nicht besser als das Virus, denn das Virus kennt auch keine Grenzen und nimmt anderen den Spaß.“

Von Juliane Lange