Rostock

Mit Beginn der Osterfeiertage hat eine Debatte um eine Anreisewelle nach MV eingesetzt. Derzeit gilt im Land das Beherbergungsverbot zu touristischen Zwecken. Regionale Einreiseverbote gab es zuletzt nicht, sind aber denkbar, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in entsprechenden Landkreisen wieder über den Wert von 150 steigen.

Frank Wiel befürchtet: „Und nach Ostern geht’s dann hoch auf 300. So verschiebt sich die jetzige Situation immer mehr nach hinten. Öffnungen werden so erst im August möglich sein“, vermutet Wiel.

Jakob Damboldt sagt zwar, er könne die Touristen gut verstehen, aber: „Ich für meinen Teil muss mich auch an die Regeln halten. Da finde ich es unangemessen, dass andere mitunter aus Risikogebieten hier Urlaub machen, einkaufen, tanken, an Hotspots spazieren gehen und damit andere vielleicht gefährden. Außerdem zahle ich hier meine Steuern, und die Personen machen hier billig Urlaub, der teilweise nicht mal offiziell zu Einnahmen führt. Es ist also rein egoistisch.“

Ines Pacek wirft die Frage auf: „Kann man nicht einfach mal zu Hause bleiben und da schön gemütlich Ostern feiern? Diesen Reisestress und Reisefrust kann ich nicht verstehen.“

„Von mir gibt es keine Gastfreundschaft“

Nadia Meyer ist angefasst: „Ich versuche alles, um meine Mutter zu schützen, die leider Hochrisikopatientin ist, aber noch zu jung für die Impfung. Und weil ich sie gerne noch ein paar Jahre bei mir hätte, kann ich sie seit knapp einem Jahr kaum noch sehen. Und mitten in der dritten Welle meinen welche ohne Urlaub geht ja nichts. Von mir gibt es keine Gastfreundschaft für Menschen, die unsere Gesundheit und unsere beruflichen Existenzen riskieren.“

Maren Leßmann findet angesichts solcher Aussagen: „MV macht sich mit diesem momentanen Gehetze gegenüber Mitbürgern immer unbeliebter.“

Anni Kra gibt zu: „Wenn mir jemand seine Ferienwohnung anbieten würde, würde ich heute noch Klamotten packen und fahren. Meine gebuchte Unterkunft wurde leider aufgrund der Vorgaben abgesagt. Andere fahren aber zu Tante und Onkel. Und das machen sie richtig so. Wie weit sind wir nur gekommen? Mallorca, Ägypten, Kuba ... alles erlaubt, nur Ostsee nicht. Fremd im eigenen Land.“

In MV sind nach wie vor keine Touristen erlaubt — darum wird die Polizei besonders an den Osterfeiertagen die Einreise ins Bundesland kontrollieren. Auch Tagestourismus bleibt verboten.

Maßnahmen rufen Kritik hervor

Silvia Weiß zeigt sich enttäuscht: „Hat die Polizei nichts besseres zu tun? Schämen sich unsere Politiker sich nicht? Es gibt genügend Verbrecher.“

Christian Martinez setzt hinzu: „In Ballungsräumen drängen sich die Menschenmassen in Parks oder an Flussufern und die Strände an Nord- und Ostsee sind leer. Anstatt dass man mit mehr Augenmaß vorgeht und beispielsweise Campingplätzen eine 50-prozentige Auslastung gestattet oder Ferienwohnungen nur an einen Haushalt vermietet ... aber nein. Völlig sinnfreie Regelungen.“

Kerstin Seefluth beobachtet: „Bei uns sind auch viele von außerhalb, und ich gönne denen ein paar schöne Tage.“

Eva Stone habe immer noch nicht verstanden, so schreibt sie es, „weshalb man als Urlauber nicht sein Häuschen buchen, selber kochen und mit reichlich Abstand am Strand spazieren gehen darf.“

Von Juliane Lange