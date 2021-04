Wolgast

Das ist kein Aprilscherz, sondern tatsächlich wahr: Für die Ortsumfahrung Wolgast im Zuge der B 111 besteht Baurecht. Das teilte am Donnerstag das Infrastrukturministerium in Schwerin mit. Übersetzt heißt das: Der Bau der Ortsumfahrung Wolgast, deren Baukosten mit 140 Millionen Euro beziffert werden, beginnt noch in diesem Spätsommer.

Nach der öffentlichen Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses für die Ortsumfahrung Wolgast ist nunmehr die Klagefrist abgelaufen. Da es keine Klagen gab, wurde der Beschluss rechtskräftig. „Ich freue mich sehr, dass die Zustimmung zu diesem wichtigen Infrastrukturprojekt so groß ist und der Planfeststellungsbeschluss nicht beklagt wurde“, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Nun müsse die Zustimmung des Bundes zum Beginn der Baumaßnahme und zur Einstellung des Vorhabens in den Bundeshaushalt einholt werden, skizzierte er die nächsten Schritte.

Die formelle Zustimmung des Bundes zum Großprojekt ist notwendig, auch wenn es bisher nur positive Signale vom Bund zu diesem Vorhaben gab. „Sobald die Zustimmung vorliegt, werden die ersten Ausschreibungen veröffentlicht, heißt es aus Schwerin. Die für die Umsetzung des Vorhabens zuständige Projektgruppe Großprojekte im Straßenbauamt Schwerin bereitet diese bereits vor“, erläutert Pegel.

Stau durch Wolgast soll ein Ende haben

Wesentliches Ziel des Projekts Ortsumfahrung Wolgast ist, die Verbindung zwischen der A 20 und der Insel Usedom mit ihren touristischen Zielen auf der Insel Usedom zu verbessern und die Stadt Wolgast verkehrlich zu entlasten. Alljährlich gab es vor allem in den Sommermonaten kilometerlange Staus auf und von der Insel Usedom durch Wolgast hindurch. Noch in (un)guter Erinnerung ist der mehr als 42 Kilometer lange Stau im vergangenen Oktober, bevor wegen der steigenden Coronazahlen die Grenze zu Polen dichtgemacht wurde und viele Menschen mehr als zehn Stunden zwischen Swinemünde und Wolgast im Auto festsaßen.

Altbekanntes Bild in Wolgast in den Sommermonaten: Stau, wohin das Auge auch blickt. Quelle: Tilo Wallrodt

Usedom-Brücke wird so hoch wie Rügen-Brücke

Das Hauptbauwerk wird die Brücke über die Peene mit einer Gesamtlänge von 1,4 Kilometern und gigantischen Ausmaßen. Die Fahrbahn führt in einer lichten Höhe von 42 Metern über den Peenestrom. Die Pylone werden eine Höhe von 70 Metern haben. Die neue Usedom-Brücke ist damit ebenso hoch wie die Rügen-Brücke und wird die dritte Verbindung vom Festland zur Insel. Der Bau, der südlich der aktuellen und deutlich kleineren Wolgaster Brücke entsteht, soll 1465 Meter lang sein (Rügen-Brücke 2831 Meter) und zwei Fahrspuren (je eine pro Richtung) haben – die Rügen-Brücke hat drei.

Gesamtkosten von 140 Millionen

Die Gesamtkosten der Maßnahme „Ortsumfahrung Wolgast“ betragen rund 140 Millionen Euro. Davon entfallen allein 97,5 Millionen Euro auf die neue Hochbrücke zur Insel Usedom. Fertiggestellt werden soll der Bau in fünf Jahren, also 2026. „Nach nunmehr 30 Jahren Planung ist die Bauzusage eine Tatsache, die wohl die wenigsten der 13 000 Wolgaster Einwohner noch für möglich gehalten hätten“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) zur Nachricht aus Schwerin.

„Ich freue mich natürlich sehr, dass dieses wichtige Vorhaben nun tatsächlich umgesetzt wird. Da haben sich schließlich Generationen dafür starkgemacht“, so der Verwaltungschef. Nach seinen Worten bedeute der Bau für etliche Jahre eine enorme Belebung der Stadt, werde doch die Umfahrung mit der neuen markanten Brücke von Dutzenden Bauleuten errichtet.

Wolgast wird mehr wahrgenommen werden

„Außerdem steht die Stadt, in der ein solches Großprojekt umgesetzt wird, ganz anders im Interesse der öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb muss es das Ziel sein, die Zeit des Baus der Ortsumfahrung zu nutzen, um auch in Wolgast selbst weitere wichtige Vorhaben zu realisieren, für die Stadtvertreter schon die Weichen gestellt haben“, argumentiert Weigler und meint damit die Pläne für die Wolgaster Schlossinsel und den Museumshafen.

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die Ortsumfahrung aus Wolgast keine tote Stadt macht, weil dann die Touristen außen herum fahren. „Stadtvertretung, Verwaltung und alle Wolgaster haben es gemeinsam in der Hand, unsere Stadt so zu entwickeln, dass zum Urlaubsprogramm der Touristen auf Usedom unbedingt auch ein Besuch in Wolgast gehört. Es gibt dafür schon viele gute Ideen“, meint Stefan Weigler.

Egal, ob Sommer oder Winter – bei schönem Wetter wollen alle ans Meer. Und ruckzuck sind in Wolgast auch alle Nebenstraßen verstopft. Quelle: Tilo Wallrodt

Baubeginn im August mit neuer Ziese-Brücke

Baubeginn für die neue Ortsumfahrung soll im August sein. Das erste Los der Baumaßnahme wird der Ersatzneubau der Ziese-Brücke an der B 111 vor Wolgast sein. Hier wurde bereits im Februar das Baufeld vorbereitet. In den kommenden Tagen erfolgt die Ausschreibung. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen für diesen Bauabschnitt so gering wie möglich zu halten, wird zunächst eine Behelfsbrücke errichtet, auf die der Verkehr dann umgeleitet wird. Anschließend erfolgen Abriss der alten und Bau der neuen Ziese-Brücke. Bereits im kommenden Frühjahr, also 2022, sollen die ersten Autos über die neue Brücke rollen. Danach erfolgt der Rückbau der Behelfsumfahrung.

Neben dem Neubau der Ortsumfahrung gehören zum Vorhaben auch ein neuer Radweg an der Kreisstraße 26 zwischen Ziemitz, Sauzin und Mahlzow auf der Insel sowie den Bau der „Neuen Bahnhofstraße“ in der Stadt Wolgast. Die Ortsumfahrung selbst wird 6,8 Kilometer lang sein. Es werden insgesamt sechs Brücken, zwei Regenrückhaltebecken und mehrere Schutzwände errichtet.

Unternehmerverband hofft auf Verkehrsentspannung

Der Unternehmerverband Vorpommern und auch die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern sehen den nun tatsächlich beginnenden Bau der Ortsumfahrung als wichtigen Schritt zur Entspannung der Verkehrssituation auf Usedom, unter der vor allem in Saisonzeiten auch viele Unternehmen leiden, weil Liefer- und Reparaturtermine wegen des Staus oft nicht einzuhalten sind.

Allerdings glauben zahlreiche Bürger, dass es auch nach dem Bau der Ortsumfahrung Wolgast weiterhin zu größeren Staus auf der Insel Usedom kommen wird, wie eine aktuelle Umfrage der OZ-Lokalredaktion Usedom ergab.

