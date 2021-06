Klein Strömkendorf

Im Foyer des Ostsee Gutshaus-Hotels Klein Strömkendorf bei Blowatz am Salzhaff steht ein Münch 2000 Mammut. E-Motorrad. Beschleunigung von null auf 100 in 2,6 Sekunden. Theoretisch. Doch das hält kein Mensch. Die Fliehkräfte wären zu stark. Zwölf WM-Titel hat die Rennkiste neben der Rezeption geholt. 180 000 Euro hat das Unikat auf zwei Rädern mal gekostet. Doch dafür kriegt man sie längst nicht mehr. Selbst für den doppelten Preis würde Marita Gronau (50) nicht mal mit der Wimper zucken.

Schlafen in der Münch-Suite oder im Drive-In

Hinter der Rezeption des Hotels kann man die Münch-Suite buchen. Auch hier steht eine Münch herum. Hochglanzpoliert. Direkt neben dem Doppelbett. Das Zimmer ist dem Konstrukteur der zweiten Münch-Generation, Thomas Petsch, gewidmet. Münch – eine Marke, die dem Laien wenig sagt, bei Bikern aber zum nostalgischen Nicken führt. 15 Maschinen der zweiten Generation gibt es weltweit. Zehn davon besitzt Marita Gronau. Die anderen sind in der Weltgeschichte verteilt.

Doch wie kommen diese legendären Maschinen, die bis 2002 in Würzburg gebaut wurden, ans Salzhaff? Dahinter steckt eine romantische Liebesgeschichte, die leider nur fast ein Happy End gefunden hätte. Thomas Petsch wurde 1959 in Würzburg geboren. Der Ingenieur baute Blumenöfen, war in der Solarbranche und Elektromobilität aktiv, als diese Zukunftstechnologien noch lange nicht auf dem Radar der Allgemeinheit waren. Petsch war Erfinder und Visionär, bekannt wurde er durch die Münch.

Weltweit 15 Münch 2000 Mammut-Bikes

1997 kaufte er die Namensrechte an der Marke, die Friedel Münch von 1968 bis 1976 produzierte. In der ersten Generation wurden Münch TTS, Münch 4TTS und Münch 4 TTS-E 1200 gebaut. Damals trugen die Bikes in Sammlerkreisen schon den Namen „Mammut“. Petsch produzierte in der zweiten Generation 15 Maschinen des leistungsstärksten Serienmotorrads der Welt. Die Münch 2000 Mammut. Investitionen: zehn Millionen Euro.

Das Hotel Ostsee-Gutshaus Klein Strömkendorf ist ein Biker-Hotel und liegt zwischen Blowatz und Pepelow am Salzhaff. Quelle: Dietmar Lilienthal

Im August 2014 war der Würzburger zur Inspektion eines Solarparks in Ribnitz-Damgarten. Er besuchte die Strandparty im Ostseehotel Dierhagen, sah – und hörte – die Saxofonistin Marita Gronau beim Sundowner-Auftritt. Ob es Liebe auf den ersten Blick war, verrät sie nicht. Aber er schrieb ihr eine Mail und blieb hartnäckig, als sie ihn abblitzen ließ. Im Februar 2015 haben sie sich das erste Mal in Rostock getroffen. Im Juni ist sie zu ihm nach Würzburg gezogen. Dann wechselte das Paar in ihr Haus nach Trinwillershagen. Marita Gronau lacht: „Das war ihm aber zu klein. In so einem Dixieklo wollte er nicht wohnen.“ Also nicht lange fackeln – der Mann kaufte das Gutshaus in Klein Strömkendorf und das Paar beschloss, dort ein Bikerhotel zu eröffnen.

In der Münch-Suite im Ostsee-Gutshaus Klein Strömkendorf steht ein Motorrad der Marke Münch am Bett. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein Teil der Münch-Maschinen wurde an die Ostsee geholt. Neben der Münch-Suite bietet das Gutshaus einen ganz speziellen Service – das Drive-In. Eine Ferienwohnung mit Garage am Bett. Der Biker kann seine Maschine bis ans Doppelbett fahren. Wer’s mag. Auch die Bar im urigen Ritterkeller ist Magnet für Biker-Gruppen.

Skulpturenweg für schrägen Humor

Im Park hinter dem Gutshaus findet sich eine Skulpturensammlung, die auf den besonderen Humor von Gronau und Petsch hindeutet: der Arschlochwandelweg. Die etwas schräge Idee geht auf eine Russland-Reise von Petsch zurück. Sie hatte sich als Souvenir im Spaß eine Lenin-Büste gewünscht, die er nicht finden konnte. Also beauftragte er einen polnischen Künstler, eine Bronzeplastik von Lenin für ihn zu fertigen. Die wurde im Park platziert. Marita Gronau sagt: „Das fanden wir so lustig, dass wir den Arschlochwandelweg beschlossen haben.“

Seitdem sind Plastiken vom barfüßigen Honecker, vom wütenden Chruschtschow, von George W. Bush mit schreiendem Baby im Arm – eine Hommage an ihren Wohnort Trinwillershagen – und von Trump hinzugekommen. Erdogan sei in Arbeit. Zwei Bronzeplastiken von Petsch und Gronau vis-à-vis schauen zu den Herrschenden herüber.

Hotelinhaberin Marita Gronau (50) im Park hinter dem Gutshaus. Ein polnischer Künstler hat ihr zwei Bronzeplastiken mit der Saxofonistin selbst und ihrem verstorbenen Partner Thomas Petsch sowie Plastiken von Lenin, Honecker, Trump oder Bush aufgestellt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Leider blieb dem verliebten Paar nur eine gemeinsame Zeitspanne von drei Jahren. Am 17. Juli 2017 starb Thomas Petsch an den Folgen seiner Krebserkrankung. Die Krankheit habe er ihr so lange verschwiegen, wie es ging, sagt sie. „Aber sein letztes Jahr haben wir intensiv gelebt mit Katamaransegeln auf dem Pazifik, Wildcampen in Tansania und einigen anderen Sachen, die auf seiner Löffel-abgeben-Liste standen.“

Marita Gronau und Thomas Petsch kurz vor seinem Tod im Jahr 2017 auf Maschinen der legendären Marke Münch 2000 Mammut im Foyer ihres Hotels in Klein Strömkendorf Quelle: Sabine Hügelland

Jetzt hat es sich die Musikerin vom Darß zur Lebensaufgabe gemacht, das Erbe von Thomas Petsch im Biker-Hotel zu verwalten. „Das war sein Wunsch“, sagt sie. Er habe immer auf der Überholspur gelebt. „Und wer schneller lebt, kommt halt auch eher an.“

Treffen der Giganten in Klein Strömkendorf

Vom 25. bis 27. Juni lädt das Biker-Hotel wieder zum großen „Treffen der Giganten“. Da werden Biker und Motorrad-Clubs aus ganz Deutschland anreisen – mit am Start jede Menge Münch-Bikes und Oldtimer, wie die Horex.

Eine Münch Mammut 2000 im Hotel Ostsee-Gutshaus Klein Strömkendorf Quelle: Dietmar Lilienthal

Von Michael Meyer