Im Corona-Lockdown werden mehr Kinder in MV Opfer von Gewalt

Kinder werden in Familien geschlagen, vernachlässigt oder sexuell missbraucht – im Corona-Jahr 2020 MV-weit öfter als zuvor. Die Zahl der offiziell bekannten Kindeswohlgefährdungen ist gestiegen – für Experten ein Warnsignal.

Denn die Dunkelziffer dürfte durch den Lockdown deutlich höher liegen, weil Verletzungen monatelang in Kita oder Schule gar nicht auffallen konnten.

Ministerium: mehr Kontrollen, ähnlich viele Fälle wie zuvor

Mehr Kindeswohlgefährdungen haben die Landkreise und kreisfreien Städte für 2020 an das Sozialministerium gemeldet. Nimmt man die Städte Rostock, Schwerin und die Kreise Vorpommern-Rügen, Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim und Rostock zusammen, hat es im Vorjahr 855 Fälle gegeben, bei denen Mitarbeiter von Jugendämtern Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern feststellen mussten. Dies sind mehr als 2019 (847) und 2018 (799). Zahlen aus Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg liegen dem Ministerium nicht vor.

Das Sozialministerium bewertet die Zahlen dennoch positiv. Denn in den meisten Regionen sei die Zahl der Fälle gleich geblieben oder gesunken. Ausnahme: Schwerin. Da im Gegenzug die Zahl der von Ämtern eingeleiteten Verfahren stieg, sei das Ergebnis Beleg dafür, dass die Jugendämter ihre Aufgaben im Kinderschutz trotz Corona „mit Sorgfalt verantwortlich wahrgenommen haben“.

Mit anderen Worten: Es wurde mehr kontrolliert – in den sechs Städten und Kreisen im Vorjahr fast 3000 Mal (2019: 2542) – aber nur etwas mehr gefunden.

Fälle der Kindeswohlgefährdung nach Regionen Bekannte Fälle von Kindeswohlgefährdungen in MV im Jahr 2020 (in Klammern 2019) nach Region: Hansestadt Rostock 190 (193); Schwerin 132 (79); Kreis Rostock 54 (59); Vorpommern-Rügen 232 (256); Mecklenburgische Seenplatte 142 (159), Ludwigslust-Parchim 105 (101). Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg haben nicht gemeldet. Häufige Arten der Kindeswohlgefährdung: Vernachlässigung, körperliche oder seelische Misshandlung, sexuelle Gewalt. Quelle: Sozialministerium

Heftiger Widerspruch zu dieser Einschätzung kommt von Rainer Becker, Deutsche Kinderhilfe. „Wenn die Zahlen im Lockdown gleich bleiben, ist das besorgniserregend“, so Becker. Denn über Monate seien die meisten Kinder im Vorjahr nicht in Kitas oder Schulen gewesen, wo eine Misshandlung von außen hätte auffallen können. „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Fälle ins Dunkelfeld gerutscht sind“, so Becker.

„Ein Achtjähriger geht nicht zur Polizei“

Denn viele Vergehen würden gar nicht bekannt. Becker verweist auf eine Dunkelfeldstudie des Innenministeriums von 2018 zur gesamten Kriminalität in MV. Ergebnis damals: Nur jede vierte Straftat kam überhaupt zur Anzeige. 2014 war es sogar nur jede 14. Straftat. Vor allem bei häuslicher und sexueller Gewalt gibt es eine große Grauzone. „Ein Achtjähriger geht nicht zur Polizei und erklärt: Vater hat mich verprügelt“, überträgt Rainer Becker das Problem auf die Kindeswohlgefährdung.

„Die Landesregierung kümmert sich nicht um die tatsächlichen Zahlen“, erklärt Jacqueline Bernhardt (Linke), die die Befragung der Kreise und Städte über den Landtag ausgelöst hat. Sie fürchte, dass es nach dem Lockdown ein böses Erwachen geben könnte. „Die Dunkelziffer betroffener Kinder ist sicher hoch.“

Gestiegen ist die Zahl der amtlich bekannten Kindeswohlgefährdungen in Schwerin. Lag sie in Vorjahren zwischen 64 und 79, kletterte sie 2020 auf 132. Eine Erklärung der Stadtverwaltung dazu steht aus. In Ludwigslust-Parchim gab es deutlich mehr Kontrollen als früher. Grund sei, dass mehr Dritte auf Probleme hinwiesen.

Kinderschützer: „Es gibt kein Recht auf Züchtigung mehr“

Positiv bewertet Kinderschützer Becker, dass offenbar mehr Nachbarn melden, wenn es Kindern in ihrer Familie schlecht geht. Fast überall gab es einen Anstieg bei „Fremdmeldern“. Man dürfe nicht wegsehen, wenn Kinder in der Nachbarschaft misshandelt oder vernachlässigt werden, so Becker. Aber wo ist der Punkt, ab dem man sich einmischen sollte?

„Wenn man das Gefühl hat: Das tut mir weh. So würde ich mein Kind nicht behandeln“, erklärt der Experte, der viele Jahre Dozent an der Polizei-Fachhochschule des Landes in Güstrow war. Was viele nicht wüssten: „Es gibt kein Züchtigungsrecht mehr“, so Becker. „Körperliche und psychische Bestrafungen von Kindern sind verboten.“ Die Aussage „Das hat mir als Kind auch nicht geschadet“ sei heute nicht mehr vertretbar.

Wer ein Kind in Not melden möchte, könne dies über die MV-weite Kinderschutzhotline tun: 0800/1414007. Das gehe auch anonym.

Von Frank Pubantz