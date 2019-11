Im Merkel-Glanz: Die CDU MV auf der Suche nach sich selbst

Binz

Die Merkel-Korona zieht in den Saal ein. Tag zwei des CDU-Landesparteitags in Binz. Die Zahl der Medienvertreter hat sich deutlich erhöht, denn die Bundeskanzlerin ist da. Merke: Erst wenn sie mit Gefolge erscheint, geht es los. Merkel strahlt Ruhe aus. Bereits am Abend zuvor ist sie aus Berlin zu den Parteifreunden ihres Landesverbandes gestoßen. Kuschelzeit. Wenn es später zur Sache geht, wird sie schon weg sein. Während in Berlin der politische Wind scharf weht, erntet Merkel in MV stehende Ovationen - nur weil sie da ist. Wehe, wenn sie nicht mehr Kanzlerin sein wird, orakeln CDU-Leute. Dann werde MV im Bund keine Rolle mehr spielen.

Merkel erhält starken Beifall – nur weil sie da ist

Merkel schenkt ihrer Partei in Binz, in ihrem Wahlkreis, ein weiteres Mal Bedeutung. Sie nutzt ihr Heimspiel, erinnert daran, wie sie 1990 gerade so eine Stichwahl zur CDU-Kandidatur für den Bundestag gewann. Kein Wort zum aktuell drohenden Koalitionsbruch in Berlin. Stattdessen zu Erfolgen seit 1990, Digitalisierung und sinkender Arbeitslosigkeit. Der Klimawandel bringe „dramatische Veränderung“, so Merkel. Ein Land wie Deutschland mit höchster Lebensqualität müsse Vorreiter beim Gegensteuern sein. Sie kündigt an, Lösungen für Landwirte zu suchen, die vom Klimapaket der Landesregierung betroffen sind. Stichwort Windkraft-Ausbau: Es gehe nur mit Akzeptanz der Menschen. Daher sei die CDU für große Abstände zu Wohnbebauung. 27 Minuten redet Merkel, lobt das Grundsatzprogramm, das sich die Landes-CDU gibt. Dann entschwindet sie in die weite Welt. Wieder stehen ihre Parteifreunde und klatschen.

CDU-Chef Kokert beschwört „Renaissance christlicher Werte“

Die CDU in MV sucht ihren Kompass. Nach zwei Jahren Vorbereitung haben die Parteimitglieder ihr erstes Grundsatzprogramm seit 30 Jahren beschlossen. Nötig, um der Partei und ihren Wählern neue Orientierung in stürmische Zeiten zu geben. Parteichef Vincent Kokert schwört die CDU auf intensivere Basisarbeit ein: „Gehen sie wieder in die Diskussion mit den Menschen.“ Es gebe aus seiner Sicht eine „Renaissance der christlichen Werte“.

Im Programm definiert sich die Landes-CDU. Vom Wunsch nach mehr Sicherheit, zu besserer Bildung bis zur Verankerung in der sozialen Marktwirtschaft ist zu lesen. Solidarität, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, „Die Worte bedeuten auch Haltung“, so Bundestagsmitglied Eckhardt Rehberg.

Kritiker: Merkel als „Chef-Schlafwandlerin“

Wolfgang Grieger aus Dummerstorf sieht seine Partei „in einer Blase“. Quelle: Frank Pubantz

Dann der Knall. Scharfe Kritik kommt erneut von Wolfgang Grieger aus Dummerstorf (Kreis Rostock), der bereits 2017 Merkels Rücktritt forderte. Er bezeichnet die Kanzlerin als „Chef-Schlafwandlerin“, wirft der CDU „Zerstörung der Autoindustrie“, eine „total verkorkste Energiewende“ oder eine „katastrophale Agrar- und Umweltpolitik“ vor. Sie sei zur „Funktionärspartei verkommen“, das neue Grundsatzprogramm „Wischiwaschi“. Die Digitalisierung in Deutschland sei „auf dem Stand der Dritten Welt“. Mitverantwortlich sei Merkel. Rehberg wird rot im Gesicht, kontert scharf die Majestätsbeleidigung. Grieger habe sich bisher nicht an der Diskussion beteiligt; meckern allein sei zu wenig.

CDU-Senior mahnt: Bei Erneuerung die Alten nicht vergessen

„Die Alten nicht vergessen“: Fritz Knoll, CDU-Mann aus Bützow, Kreis Rostock. Quelle: Frank Pubantz

Das Grundsatzprogramm ist auch bei anderen nicht unumstritten. Unter der Hand stufen CDU-Leute das Papier als „inhaltslos“ ein. Offenen Widerspruch gibt es aber kaum. Fritz Knoll (77) aus Bützow blättert. „Ja, wir brauchen mehr Miteinander und Erneuerung in der Partei“, sagt er. Die CDU dürfe bei aller Verjüngung die Älteren nicht vergessen. Knoll ist sicher: Mit dem neuen Programm werde es gelingen, Wähler von der AfD zurückzuholen. „Man muss doch die Hand ausstrecken.“ Das klingt mehr nach Wunsch als Gewissheit.

Umstritten: neue Rollenbilder in Partnerschaften

Kontroverse Debatten habe es zu manchem Punkt gegeben. Beispiel: Die CDU will sich neben der Ehe von Mann und Frau auch für alternative Partnerschaften öffnen. „Darüber haben wir heftig gestritten“, erklärt Dietger Wille, Greifswald. Für die Partei sei das Programm „extrem wichtig“.

Bundestagsmitglied Philipp Amthor (27), Ueckermünde, hebt „Orientierung und Klarheit“ hervor. Es gehe nicht nur im Schlagzeilen nach außen, sondern programmatische Arbeit der Partei. Er sehe die CDU „künftig für den politischen Wettbewerb gut gerüstet“.

Kritiker bleibt dabei: „Wir leben in einer Blase“

Am Ende stimmen alle im Raum für das Grundsatzprogramm. Nur Kritiker Grieger macht nicht mit. „Wir sind in einer Blase und bekommen gar nicht mit, was da draußen passiert“, sagt er. Er sehe im Saal zu viele Funktionäre, die selbst von der Partei abhängig seien. So werde es nicht gelingen, die CDU aus der Krise zu führen.

Bei der Wahl des neuen CDU-Landesvorstands am Freitagabend gab es kaum Überraschungen. Parteichef Kokert und seine Stellvertreter, Martina Liedtke, Eckhardt Rehberg und Sascha Ott, sind wiedergewählt. Wirtschaftsminister Harry Glawe erhielt mit 62 Prozent Zustimmung ein vergleichsweise schwaches Ergebnis als einer von 15 Beisitzern.

Mehr zum Thema:

30 Jahre nach dem Mauerfall: Geringe Löhne sorgen für großen Frust in MV

Nord-Länder alarmiert: Deutscher Windindustrie droht das Aus

Streit ums Klimapaket: Deshalb sind die Länder so unzufrieden

Von Frank Pubantz