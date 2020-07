Rostock/Neubrandenburg

Trotz geringer Fallzahlen in MV hält die Bundeswehr im Land an ihren strikten Corona-Schutzmaßnahmen fest. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen müssen etwa die Panzergrenadiere der Bataillons 908 in Viereck (Kreis Vorpommern-Greifswald) bei Märschen und anderen Übungen stets Mund-Nasen-Schutz tragen.

„In voller Ausrüstung und bei großer Hitze erfordert das von den Soldaten viel Kraft und Kondition“, betont der Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41, André Bleckmann. „Dafür wird vielleicht eine Pause mehr gemacht und die Soldaten werden angehalten, mehr zu trinken.“

Drei Corona-Fälle in der Brigade

In der vergangenen Woche war ein Angehöriger einer Sanitätseinheit dieser Brigade positiv auf Corona getestet worden. Der Soldat aus Schleswig-Holstein und 13 Kameraden aus dem Bereich wurden sicherheitshalber in Quarantäne geschickt. Die Corona-Tests der anderen Soldaten waren aber negativ. Allerdings hat der infizierte 25-Jährige wohl eine Kontaktperson im Landkreis Vorpommern-Greifswald angesteckt.

Unter den Panzergrenadieren habe es seit Beginn der Pandemie drei Corona-Fälle gegeben, so Bleckmann. 40 weitere Verdachtsfälle hätten sich nicht bestätigt. Insgesamt hat die Brigade 5554 Soldaten, davon 3934 in MV. Für sie werden an allen Standorten insgesamt 38 Quarantänestuben vorgehalten, von denen aktuell keine belegt sei.

Auch im Panzer Maskenpflicht

„An allen Standorten gelten grundsätzlich die allgemeinen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Wo es nicht möglich ist, Abstand zu halten, muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dazu wurden sogar in der Brigade eigens Nato-oliv-farbene Masken genäht.

„Maske auf“ gilt laut Bleckmann auch im Panzer. Die Grenadiere nutzen vor allem den Schützenpanzer „Marder“, der im Fahrerraum mit drei Mann besetzt ist und im Mannschaftsraum bis zu sechs Soldaten transportieren kann. „In beiden Bereichen gilt die Maskenpflicht“, betont Bleckmann. Allerdings hätten zumindest der Fahrer und der Kommandant ohnehin meist Schals umgebunden, um sich bei der Fahrt vor Staub zu schützen. Nun müsse auch der Schütze, der im Inneren des Panzers sitzt, Maske tragen.

Armbänder zur Unterscheidung

Für die Soldaten, die hinten im Panzer sitzen, wurde zudem die sogenannte Kohortenbildung eingeführt. Das bedeutet, dass die fünf oder sechs Grenadiere pro Panzer feste Gruppen bilden, die mit den anderen Soldaten möglichst keinen Kontakt haben sollen, weder im Dienst noch danach. Zur besseren Unterscheidung tragen die einzelnen Gruppen verschiedenfarbige Armbänder.

405 Fälle in der Bundeswehr Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in der Bundeswehr insgesamt 405 Soldaten angesteckt, davon 400 im Inland und 5 im Ausland. In MV wurden 7 Fälle registriert. Laut Bundeswehr ist damit das Risiko, an Corona zu erkranken, in der Truppe deutlich niedriger als in den vergleichbaren Altersgruppen der Gesamtbevölkerung. Die Schutz- und Präventionsmaßnahmen innerhalb der Bundeswehr seien noch immer sehr hoch. Ziel aller Maßnahmen sei es, die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu jeder Zeit zu gewährleisten.

Die Ausbildung wird zwar auch unter Corona-Bedingungen grundsätzlich fortgesetzt, erklärt Bleckmann. „Aber weitgehend ohne Panzer.“ Stattdessen werde unter anderem mehr Theorie gelernt und das Sportprogramm erweitert. „Wir weichen auf das aus, was unter Corona-Bedingungen derzeit möglich ist.“ Wo es möglich war, wurde das Personal reduziert, etwa durch Homeoffice oder durch Abbau von Überstunden. Derzeit werde – auch wegen der Ferienzeit – nur 14 Prozent der eigentlichen Mannschaftsstärke erreicht.

Dem zivilen Bereich überlegen

Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41, Brigadegeneral Andreas Durst, zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Umgang mit der Pandemie in seiner Einheit: „Bislang haben wir uns erfolgreich gegen Corona geschützt, obwohl unsere Soldaten teils auf engstem Raum zusammen sind. Wir haben eine gute Balance zwischen Ausbildung und Einsatzbereitschaft einerseits und dem Gesundheitsschutz für die Soldaten wie auch die Bevölkerung andererseits gefunden.“

Auch der Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz ( Rheinland-Pfalz) konstatiert: „Das relative Risiko zu erkranken, ist für Uniformträger geringer als im zivilen Bereich, verglichen mit den vergleichbaren Altersgruppen bundesweit. Für uns ist dies ein Indikator dafür, dass unsere Schutz- und Präventionsmaßnahmen denen im zivilen Bereich überlegen sind.“

Von Axel Büssem