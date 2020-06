Im Video: Schwesig verkündet neue Corona-Lockerungen für MV

Schwerin

Wie kehrt MV nach dem Corona-Lockdown zurück zur Normalität: Seit Dienstagmorgen kam das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Schwerin zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Der sogenannte „MV-Plan“, in dem die Phasen der Verhaltenslockerungen fixiert wurden, sieht für kommenden Montag, den 15. Juni, weitere Änderungen vor.

🔴 LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur aktuellen Lage Gepostet von Staatskanzlei MV am Dienstag, 9. Juni 2020

Weitere Lockerung für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das Landeskabinett hat am Dienstag entschieden, die 60-Prozent-Regelung bei der Auslastung der Hotels im Land zu streichen. Gegen die Quote gab es mehrere Klagen und Protest.

Von OZ