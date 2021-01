Immer mehr Ausbrüche in Heimen in MV: Warum sich so viele Alte mit Corona anstecken

Rostock

Während der harte Lockdown in vielen Bundesländern Wirkung zeigt, steigt die Inzidenz in MV dramatisch – vor allem unter den ältesten Bewohnern des Landes. Mit oft dramatischen Folgen: 235 Menschen in MV sind bereits an oder mit Corona verstorben. Die meisten davon älter als 80 Jahre.

Jeder zehnte Fall in einem Heim

Allein am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und die neuesten Zahlen der Behörde geben noch mehr Anlass zur Sorge: Denn Sars-CoV-2 breitet sich unter den Senioren im Land besonders stark aus. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche liegt in der Altersgruppe der Senioren über 80 Jahre mittlerweile bei 215,5 – fast doppelt so hoch wie der Landesschnitt. Von den 2004 neuen Corona-Fällen in der vergangenen Woche entfiel fast ein Drittel auf die besonders gefährdete Altersgruppe der Über-60-Jährigen.

Landesweit wird mittlerweile fast jede zehnte Infektionen aus Alten- oder Pflegeheimen gemeldet. Im Landkreis Rostock ist nach Angaben des Güstrower Landratsamtes sogar jeder vierte Fall. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden 15 Prozent der Fälle aus Heimen gemeldet. In insgesamt 68 Einrichtungen landesweit wurden Ausbrüche gemeldet, 1000 Senioren sind betroffen. Tendenz steigend.

Auch in der Statistik der Todesfälle in MV sind die Hochbetagten besonders betroffen: In der Altersgruppe der 0 bis 60-Jährigen gab es bisher gerade mal sechs Todesopfer zu beklagen. Alle anderen 229 Verstorbenen waren älter.

Land lässt Ausbrüche untersuchen

Dabei gelten seit Monaten strenge Besuchsregeln für die Heime. Ab einer Inzidenz von 50 Fällen dürfen Besucher nur noch mit einem negativen Corona-Test Angehörige besuchen. Aber auch Alexander Kujat, Sprecher des zuständiger Sozialministeriums, bestätigt: „Seit Ende des Jahres sind die über 80-Jährigen überproportional von der Pandemie betroffen.“

Doch wieso – in dieser Frage steht das Land vor einem Rätsel: Spezielle Teams der Gesundheitsämter sollen nun die Ursache für die Vielzahl der Ausbrüche aufarbeiten – und Empfehlungen machen, wie die Senioren geschützt werden können. „In einigen Fällen ist das Virus über Beschäftigte in die Einrichtung gelangt. In Einzelfällen wurden auch die strengen Hygieneschutzpläne nicht vollständig umgesetzt. Manchmal lassen sich auch keine Ursachen finden“, so Kujat.

Aus Schwerin beispielsweise heißt es: „Ursachenforschung, wie es zu den Einträgen oder Corona-Ausbrüchen gekommen ist, ist komplex – und in der gegenwärtigen Situation nicht zu leisten“, so Michaela Christen, die Sprecherin der Landeshauptstadt.

Kliniken spüren die Ausbrüche

Die Kliniken im Land bekommen die Entwicklung aber ebenfalls zu spüren: „Wenn es Ausbrüche in den Einrichtungen gibt, dann müssen die Betroffenen oft auch bei uns behandelt werden“, so Micha Löbermann, Infektionsmediziner und Corona-Experte der Uni-Klinik in Rostock. Sein Rat: „Strengere Regeln für die Heime sind kaum mehr möglich. Der beste Schutz ist, wenn wir uns alle an die Kontaktbeschränkungen halten.“

Ein Abriegeln der Heime kommt für Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) aber nicht in Frage: „Die soziale Isolation der Bewohner müssen wir verhindern“, sagt sie. Das sieht der Seniorenbeirat MV genau so: „Ich denke, die meisten Infektionen sind von Dritten in die Heime eingeschleppt worden – von Lieferanten etwa“, so Monika Schmidt, Vorstandsmitglied des Beirates.

Sie mahnt stärkere Kontrollen an: „Wenn wir die Bewohner durch strenge Regeln schützen wollen, dann muss auch überwacht werden, dass sich wirklich alle daran halten“, so Schmidt. Ministerin Drese hofft hingegen auf den Corona-Impfstoff: „Deshalb ist es sehr gut, dass MV bundesweit führend ist bei den Impfungen in Altenpflegeeinrichtungen ist.“ Drese appelliert auch an die Mitarbeiter, sich impfen zu lassen. „Das ist ein kleiner Piks mit großer Wirkung zum Schutz.“

Von Andreas Meyer