Die vierstündige Blutwäsche hat den Wolgaster Gerhard Wöller (69) viel Kraft gekostet. Trotzdem fühle er sich besser als bei den früheren Dialysen, erklärt er. Das liege an der veränderten Behandlung, erzählt er Dr. Jörg Reindel, Leitender Oberarzt der Abteilung Nephrologie des Klinikums Karlsburg bei Greifswald. Außerdem seien die Bedingungen in den viel helleren und größeren Räumlichkeiten der neuen Dialysestation des Herz- und Diabeteszentrums super, ergänzt Wöller.

Vor drei Jahren versagten die Nieren

Der frühere Traktorist leidet seit seinem 47. Lebensjahr an Typ-1-Diabetes. Vor drei Jahren versagten seine Nieren ihren Dienst, er wurde dialysepflichtig. Aktuell plagen ihn zudem Durchblutungs- und Nervenstörungen in den Beinen. Deshalb wird er in Karlsburg stationär betreut. „In dieser Zeit übernehmen wir bei ihm auch die Blutwäsche, die sonst in Greifswald ambulant erfolgt“, so Dr. Reindel.

Wöller gehört zu der wachsenden Zahl von immer älter werdenden Patienten in MV, die an schweren Herz- und Diabetes- sowie Nieren-Erkrankungen leiden. So kämpfen bereits etwa elf Prozent der Erwachsenen – mehr als 130 000 Bewohner im Nordosten – mit den Folgen von Diabetes. Bundesweit geht man von neun bis zehn Prozent aus. Aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung steigt die Zahl der Mehrfacherkrankungen. Die Folge: Seit 2004 habe sich die Zahl der Blutwäschen allein in seinem Haus mehr als verdoppelt. Das betonte am Mittwoch der Ärztliche Direktor des Klinikums, Prof. Wolfgang Motz, anlässlich der Einweihung der neuen Dialyse-Station und Endoskopie-Abteilung in seinem Haus. Allein 2018 wurden hier insgesamt rund 2000 Dialysen durchgeführt. Zudem nehme die Zahl der Lungen-, Magen- und Darmspiegelungen stark zu, da unter anderem immer mehr Patienten auf Blutverdünner angewiesen sind und nach Operationen häufig Blutungen festgestellt werden.

Zwei Plätze für Behandlung infektiöser Patienten

Für die Blutwäsche stehen nunmehr neun statt fünf Therapieplätze bereit. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hob hervor, dass zwei Plätze für infektiöse Patienten bestimmt sind, die beispielsweise an multiresistenten Keimen leiden. Das seit 25 Jahren bestehende Klinikum biete Spitzenmedizin und werde als Leuchtturm in der medizinischen Versorgung in MV wahrgenommen, so der Politiker. Das Land hat das insgesamt 1,3 Millionen teure Projekt mit 927 000 Euro gefördert.

„Die Betreuung der Diabetes-Patienten im Karlsburger Klinikum ist hervorragend. Deshalb ist die neue Dialysestation ein Schritt nach vorn“, freut sich auch Dr. Heike Kröger (51), Vorstandsmitglied des Landesverbandes Nephrologie. Die Fachärztin für Innere Medizin arbeitet seit 2001 im Nierenzentrum Neubrandenburg. Bei mehr als 50 Prozent der Frauen und Männer, die dialysepflichtig werden, ist eine Diabeteserkrankung die Ursache. Gerade bei Patienten, die sowohl an Diabetes als auch an einer Nierenkrankheit leiden, sei vor allem die Ernährung ein Problem. Sie benötigten eine Menge Selbstdisziplin.

26 Dialysezentren in MV 80 000 Menschen gibt es in der Bundesrepublik, die eine regelmäßige Dialyse brauchen. Die Hauptursachen für das Nierenversagen sind Diabeteserkrankungen, Bluthochdruck, erbliche Nierenerkrankungen sowie chronisch-entzündliche Nierenerkrankungen. 1500 bis 1800 Erkrankte müssen in MV regelmäßig zur Blutwäsche – die Zahl stieg in den vergangenen Jahren jeweils um fünf bis acht Prozent. Im Nordosten existieren aktuell 26 Dialysezentren. Laut Landesverband Nephrologie ist damit eine flächendeckende Versorgung der Patienten gewährleistet. Die Patienten legen im Nordosten bis zu 80 Kilometer für die Behandlung zurück. MV hat die bundesweit höchste Dichte an Dialysepatienten. Die Blutwäsche ist neben der Nierentransplantation die wichtigste Nierenersatztherapie bei einem chronischen Nierenversagen. Gleichzeitig stellt sie eine der Behandlungsmöglichkeiten bei einem akuten Versagen der Nieren dar. Es existieren zwei Dialyse-Verfahren: Bei der Hämodialyse wird das Blut außerhalb des menschlichen Körpers gereinigt. Das Blut gelangt mit Hilfe von Blutpumpen in den sogenannten Dialysator. Dort werden Giftstoffe durch ein Membransystem entzogen. Von dort fließt das gereinigte Blut wieder in den Körper. Die Prozedur dauert vier bis fünf Stunden. Bei der Bauchfelldialyse werden bis zu zwei Liter Spülflüssigkeit mittels Katheter in die Bauchhöhle geleitet. Hier wirkt das Bauchfell als Dialysemembran. Die giftigen Substanzen wandern durch das Bauchfell in die Dialyselösung, die nach einigen Stunden wieder abgeleitet wird. Der Patient kann unter Umständen die Bauchfelldialyse zu Hause oder am Urlaubsort selbst durchführen. Ein Nephrologe muss regelmäßig die Kontrolle vornehmen.

Patient muss konsequent auf Trinkmenge achten

„Eine Blutwäsche bedeutet Schwerstarbeit für den Körper. Die Betreffenden haben einen täglichen Kalorienbedarf von etwa 3000 kcal, also vergleichbar mit Bergarbeitern“, unterstreicht die Nephrologin. Andererseits müssen die Erkrankten konsequent auf die Trinkmenge achten. So dürfen sie am Tag nur einen halben Liter mehr aufnehmen als sie ausscheiden. Denn die Funktionsstörung der Niere bewirkt, dass der Dialyse-Patient wenig überschüssiges Wasser verliert. Und bei der Blutwäsche kann dem Körper nur in begrenztem Umfang Wasser entzogen werden. Zudem stellen vor allem die verstärkte Kalium- und Phosphat-Aufnahme Hauptrisiken dar. Könnten diese doch vor allem zu Herzrhythmus- und Durchblutungsstörungen führen. „Deshalb sind die Patienten bei den Karlsburger Spezialisten in guten Händen“, betont Dr. Kröger.

Während bundesweit die Patienten, die der regelmäßigen Blutwäsche bedürfen, im Schnitt 60 bis 80 Jahre alt sind, liegt im Nordosten aufgrund der besonderen Altersstruktur der Durchschnittswert bei mehr als 70 Jahren.

Bei Blutwäsche kommt es oft zum Blutdruckabfall

„Ein besonderes Problem stellen Risiko-Patienten dar, die gleichzeitig mit massiven Herz-Kreislauf-Störungen zu kämpfen haben“, unterstreicht Dr. Reindel. So kommt es bei der Blutwäschebehandlung oft plötzlich zum Blutdruckabfall. Die Folge: Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche, Herzrasen, mitunter Bewusstlosigkeit. Dies kann bis zum Herzinfarkt führen. „Deshalb überwachen wir diese Personen mittels eines Herz-Kreislauf-Monitorings“, so der Oberarzt. Konkret wird bei kritischen Herz-Kreislauf-Zuständen oder Herzrhythmusstörungen frühzeitig Alarm ausgelöst.

In Karlsburg versuchen die Spezialisten, die Erkrankten so zu stabilisieren, dass sie sich auch wieder einer ambulanten Dialyse unterziehen können. Fakt sei aber, dass schwer herzinsuffiziente Menschen eine sogenannte Hämodialyse, die dreimal wöchentlich erfolgt, nicht mehr durchstehen. Dabei wird das Blut außerhalb des Körpers gereinigt. Zwischen den Blutwäscheterminen steigt der Wasserhaushalt beim Patienten stark an. Die Flüssigkeit zu entziehen, bedeute für das Herz enormen Stress.

Bauchfelldialyse ist schonender

„Deshalb ist hier die tägliche und schonendere Bauchfelldialyse empfehlenswert, die Wasseransammlungen beseitigt“, erläutert der Spezialist. Seit 2012 habe man in Karlsburg und danach in MV diese Methode, bei der Spülflüssigkeit in die Bauchhöhle geleitet wird, wieder etabliert. In der neuen Blutwäsche-Station des Klinikums existiert ein Platz für dieses Verfahren. Sein Wolgaster Patient Gerhard Wöller wäre für dieses Verfahren ebenfalls geeignet. Daher werde man diese Option prüfen, so der erfahrene Mediziner.

