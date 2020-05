Immer mehr Corona-Demos in MV: Caffier warnt vor Dominanz von Extremisten

Schwerin/Rostock

Attacken auf Polizisten, pöbelnde Massen, die andere gefährden – darauf stellt sich auch die Polizei in MV in den nächsten Wochen ein. Viele Demos gegen Corona-Regeln hat es bereits gegeben, meist wegen der Einschränkung von Grundrechten. Die Polizei beklagt ein hohes Aggressionspotenzial und Regelverstöße. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) warnt davor, dass Extremisten die Demos kapern könnten.

Demonstranten dicht an dicht – solche Bilder gibt es auch in MV. Dabei ist nicht immer zu durchschauen, wer den Protest organisiert oder gar steuert. In Schwerin lockte ein „Impfkritischer Stammtisch“ hunderte Menschen auf die Straße. In Rostock zogen mehr als 300 Demonstranten durch die Stadt und protestierten gegen Corona-Auflagen. Auch in Neubrandenburg rund 300 Teilnehmer, das Spektrum der Gesellschaft. Ein Gegner wurde bespuckt.

Polizei beklagt Verstöße gegen Corona- und Veranstaltungsregeln

In der ersten Mai-Hälfte seien laut Caffier MV-weit 42 solche Versammlungen gegen Corona-Regeln mit insgesamt 3500 Teilnehmen bekannt geworden, darunter auch in Binz, Bergen, Bad Doberan, Greifswald, Stralsund, Güstrow oder Herrnburg.

Die Polizei sei wegen diverser Regelverstöße alarmiert. Es werde „polizeiliches Handeln deutlich erschwert“, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Konkret: Demos würden gar nicht erst angemeldet, es gebe keinen Versammlungsleiter und keine Ordner. So könne die Polizei den Corona-Infektionsschutz nicht absichern. Daher solle bei Verstößen gegen Corona-Regeln härter vorgegangen werden, landesweit abgestimmt.

GdP-Chef besorgt um die Gesundheit seiner Kollegen

„Es kann nicht sein, dass überall Vorschriften, wie Abstandsregeln, durchgesetzt werden, bei diesen Demonstrationen die Gefahr der Verbreitung von Covid-19 aber wie ein Damoklesschwert mitschwingt“, sagt Caffier. Die Hygiene- und Abstandsregeln seien auch bei Demos einzuhalten.

„Ich bin in großer Sorge um meine Kollegen“, erklärt Christian Schumacher, Chef der Gewerkschaft der Polizei in MV. Denn diese müssten bei Demos „den Kopf hinhalten“. Seit März seien neun Corona-Infektionen bei Polizisten bekannt geworden, heißt es aus dem Ministerium. Der dreifache Wert auf die Bevölkerung des Landes hochgerechnet. 277 Verdachtsfälle habe es unter Polizisten gegeben.

Kommentar: Protest ist legitim – aber es gibt klare Grenzen

Er befürchte, dass Szenen, wo Demonstranten Polizisten attackieren, auch in MV möglich sind, so Schumacher. „Es gibt einen Personenkreis, der den Staat als Ordnungsmacht infrage stellt.“ Das dürfe nicht toleriert werden.

Caffier : Verfassungsfeinde dürfen die Demos nicht vereinnahmen

Auch Caffier warnt vor Einfluss von Extremisten auf Corona-Demos. „Kritisches Hinterfragen von Regierungshandeln ist legitim“, sagt er. Aber jeder Teilnehmer müsse auch hinterfragen, „mit wem er dort auf die Straße geht“. Darunter seien nämlich auch „Verfassungsfeinde“, so der Minister, die das Thema Corona nutzten, „um ihre Ideologie zu verbreiten“. Szene-Beobachter bestätigen: Die rechte Gefahr – Neonazis, Identitäre, Reichsbürger, Hooligans – marschiert bereits mit.

„Das bereitet mir Sorge“, sagt Caffier. „Es darf nicht sein, dass Verfassungsfeinde, die unseren Rechtsstaat als Ganzes ablehnen, diese Versammlungen vereinnahmen.“ Daher werde die Polizei künftig „sehr genau hinschauen“.

