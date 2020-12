Immer mehr Corona-Patienten: Klinikum Neubrandenburg verschiebt Operationen

Neubrandenburg

Am größten Krankenhaus der Mecklenburgischen Seenplatte, dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg, werden nicht akut nötige Operationen von Mittwoch an verschoben. Hintergrund sind steigende Zahlen bei Corona-Patienten, wie Kliniksprecherin Anke Brauns am Montag sagte. So werden am Klinikum derzeit 34 Corona-Patienten betreut, davon neun Frauen und Männer auf einer Intensivstation. Am 3. Dezember lag diese Zahl noch bei 13 Corona-Patienten, am 9. Dezember waren es 20. Dazu komme eine ständig schwankende Anzahl von Covid-19-Verdachtsfällen.

Tageskliniken werden geschlossen

Um diese Patienten ausreichend zu versorgen und auch Notfälle weiter abzusichern, müssten Leistungen an anderer Stelle eingeschränkt werden. Deshalb würden „verschiebbare Eingriffe“ und verschiebbare Patientenaufnahmen ausgesetzt. Auch drei der vier Tageskliniken, wie in der Geriatrie (Altersheilkunde) und der Psychiatrie, würden geschlossen. Krebspatienten würden aber auch in der Tagesklinik weiter behandelt.

Die Corona-Infektionslage unter den eigenen Mitarbeitern habe sich, nach mehreren Fällen im November und Anfang Dezember, wieder beruhigt, hieß es. Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten und mehr als 2000 Mitarbeitern eine der größten Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern und hat auch viele Patienten aus dem Norden Brandenburgs.

Von Winfried Wagner