Immer mehr Cyberangriffe auf Firmen in MV: So laufen die Erpressungen ab

Cyberattacken auf Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern: Ermittler müssen sich zunehmend mit Erpressungsversuchen auseinandersetzen. Ein Schema dabei: IT-Systeme von Firmen werden mittels Ransomware lahmgelegt. Dann kommt per E-Mail ein Erpressungsschreiben: Nur gegen ein Lösegeld (englisch „ransom“), nach Zahlung einer höheren Geldsumme, soll die Firma aus den Fängen der Banditen befreit werden.

Zwei Dutzend Fälle bekannt – wohl nur die Spitze des Eisbergs

Dutzende Fälle habe es im Vorjahr gegeben, darunter Ransomware-Attacken und andere Erpressungen – davon 20 beim Landeskriminalamt und der Kripo in Rostock. Statistisch sei dies wegen der Verschiedenartigkeit schwer zu zu ermitteln. „Aber auf jeden Fall wird es deutlich mehr“, sagt der Rostocker Oberstaatsanwalt Harald Nowack. Mittlerweile seien wohl auch Trittbrettfahrer darunter. Einige Fälle seien auch in diesem Jahr bereits bekannt.

Wohl nur die Spitze des Eisbergs, denn viele attackierte Firmen versuchten – aus Scham oder Zeitnot – das Problem des Hackerangriffs auf eigene Faust zu lösen. Etwa mit dem Zahlen der Erpressersumme, die auch sechsstellig sein könne. Denn Systeme sollen schnell wieder laufen.

Die Online-Gauner gehen trickreich vor. Nicht ein Fall sei bisher aufgeklärt worden, so Nowack. „Die Spuren führen immer ins Ausland“, sagt der Staatsanwalt. Da Firmen schnell wieder ihre Rechner und Systeme nutzen wollen, hätten es Ermittler schwer. „Die Zahlungen erfolgen in Bitcoin“, erklärt Nowack. In einem der jüngsten Fälle seien es 15 000 Euro gewesen, in einem anderen 8000. Von Hackern heimgesucht wurden kürzlich auch die Reederei Aida Cruises und die Firma Miltenyi Biotec aus Teterow, Weltmarktführer im Bereich der Zellforschung und -therapie. Zuletzt war auch die Madsack Mediengruppe, zu der unter anderem die OSTSEE-ZEITUNG gehört, von einer Cyberattacke betroffen.

Autohaus betroffen: „Alle Bildschirme waren schwarz“

Autohaus-Chefin Berit Krüger berichtet von der Cyberattacke auf ihre Firma. Quelle: Alexander Thiel

Auch das Autohaus Krüger in Rostock war Ziel einer Cyberattacke. Ein Mitarbeiter habe eine E-Mail mit Anhang geöffnet – zack, waren die Systeme verseucht, auch im zweiten Haus in Warnemünde. „Alle Bildschirme waren schwarz, das Netzwerk betroffen“, erklärt Firmenchefin Berit Krüger. Dann kam verschlüsselt die Lösegeldforderung: „Eine sechsstellige Summe. Wir haben die Forderung aber nicht bezahlt.“ Die Firma habe sich selbst geholfen, IT-Spezialisten hinzugezogen, das System aufrüsten lassen.

Von den Hackern habe man nie wieder was gehört, so Berit Krüger. „Bis alles wieder lief, hat es zwei Wochen gedauert.“ Die Daten von einer Woche aber seien verloren gewesen.

Eine Firma handelte das Lösegeld deutlich herunter

Nicht immer aber bekommen die Erpresser, was sie fordern. Eine Firma habe kürzlich frech die sechsstellige Forderung runtergehandelt – mit Erfolg. „Ein untypischer Fall“, so Staatsanwalt Nowack. Letztlich sei eine Summe von unter 10 000 Euro geflossen. Hohe Kosten hatte die Firma wohl dennoch durch Aufrüstung ihrer Sicherheitssysteme nach dem Hackerangriff.

Bei einer Attacke mit Ransomware wird typischerweise ein Teil der Daten oder Systeme des Opfers verschlüsselt. Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland soll in den vergangenen zwölf Monaten davon betroffen gewesen sein.

Datenschützer: Verlorene Daten Dritter müssen gemeldet werden

„Viele Firmen merken gar nicht, dass sie Opfer einer Attacke geworden sind“, sagt Heinz Müller, Datenschutzbeauftragter des Landes. Andere versuchten, das Problem allein zu lösen. Wichtig bei einer Cyberattacke sei: abschotten, den Schaden analysieren, schauen, welche Daten womöglich abgeflossen sind und gegebenenfalls betroffene Kunden oder Partner informieren.

Im März hatte es viele Hackerangriffe gegeben, die mit Schwachstellen in Microsoft Exchange Server, einem E-Mail-System, in Zusammenhang standen. Müller berichtet von gut 50 Fällen, die allein in MV bekannt seien: Behörden, Verbände, Firmen. Gehen Daten Dritter verloren, müsse der Datenschutzbeauftragte informiert werden.

Von Frank Pubantz