Immer mehr Falschgeld in MV: So erkennen Sie unechte Scheine

Das Landeskriminalamt (LKA) MV warnt: Immer öfter gerät Falschgeld in Umlauf. Während 2019 noch 386 Fälle registriert wurden, waren es 2020 bereits 426. Das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent. In den Zahlungsverkehr wurden 2020 genau 436 falsche Euro-Banknoten eingebracht – 16 mehr als im Vorjahr. Daneben sei ein erheblicher Anstieg außerhalb des Zahlungsverkehrs zu beobachten: Hier wurden im Jahr 2020 insgesamt 2855 Falschnoten sichergestellt. Im Jahr 2019 waren es lediglich 127 Falschnoten.

Nicht ganz so drastisch sehen die Entwicklungen für 2021 aus. In den ersten drei Quartalen haben die Fallzahlen zum Vergleichszeitraum des Vorjahres sogar um etwa vier Prozent abgenommen, wie LKA-Sprecherin Dr. Anna Lewerenz auf OZ-Anfrage mitteilt. Die Anzahl der festgestellten Falschnoten habe sich halbiert. Dieser sinkende Trend setze sich auch im vierten Quartal 2021 fort. Gegenüber 2019 und den Vorjahren sei dennoch eine deutliche Steigerung zu erkennen.

LKA-Daktyloskopie-Sachverständiger Ralph Zolkos: Spuren auf Falschgeld werden manchmal erst unter UV-Licht sichtbar. Quelle: Ove Arscholl

Mehr „Movie Money“ im Umlauf

Nach wie vor werden am häufigsten 50- und 20-Euro-Banknoten in Umlauf gebracht. Dabei handelt es sich seit 2020 vorwiegend um sogenannte veränderte Banknotenabbildungen (VBNA) – Reproduktionen echter Banknoten mit zusätzlichen textlichen oder bildlichen Veränderungen. Ähnlich, wie sie für Werbezwecke oder für die Filmindustrie genutzt werden. Nur, dass sich die in Umlauf befindlichen Scheine kaum von echten Banknoten unterscheiden und somit von den EZB-Vorschriften abweichen. Das Aufkommen dieser Varianten liegt auf einem sehr hohen Niveau. Ihr Anteil an allen 2020 im Land sichergestellten Falschnoten beträgt rund 92 Prozent.

Dass sich die Fallzahlen im Bereich der Falschgeldkriminalität insgesamt trotzdem auf einem eher niedrigen Niveau befinden, sei laut Rogan Liebmann, Direktor des LKA MV, der seit 2013 durch die Europäische Zentralbank vollzogenen Umstellung der Euro-Banknoten auf die Europa-Serie geschuldet.

Keine Entspannung der Lage in Sicht

Ein aufwendigeres Design und verbesserte Sicherheitsmerkmale würden die Herstellung von Falschgeld erschweren. „Erfahrungsgemäß reagieren Falschgeldkriminelle jedoch auf neue Situationen relativ schnell und stellen sich bezüglich der Herstellung und Verbreitung von Falschgeld um oder ganz neu auf“, so Liebmann. „Von einer dauerhaften Entspannung der Lage ist daher nicht auszugehen.“

Ein Aspekt, der die Ermittler immer wieder vor eine Herausforderung stellt, ist, dass der Großteil der Falsifikate nicht hierzulande hergestellt wurde. Oftmals werden sie per Postversand oder über Zwischenhändler importiert. „Die bedeutendsten Fälscherwerkstätten werden durch organisierte kriminelle Tätergruppierungen in Italien sowie den Niederlanden betrieben“, so Lewerenz.

Das LKA in Rampe untersucht auch Falschgeld auf Spuren. Quelle: Ove Arscholl

So schützen Sie sich

Das LKA mahnt dazu, Bargeld stets aufmerksam zu prüfen. „Denn für Falschgeld gibt es keinen Ersatz“, betont Lewerenz. Die Echtheit von Euro-Banknoten lasse sich mit dem einfachen Test „Fühlen-Sehen-Kippen“ überprüfen. Auch der Vergleich mit einer zweiten, echten Banknote könne hilfreich sein. Auf keinen Fall aber sollte Falschgeld, das als solches identifiziert wurde zurück- oder weitergegeben werden. „Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden“, erklärt die LKA-Sprecherin.

Stattdessen sollten die Scheine oder Münzen in einen Umschlag gesteckt und der Polizei überreicht werden. Wichtig: Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Von Susanne Gidzinski