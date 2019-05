Immer mehr Imker: MV macht mobil gegen Bienensterben

Rostock

Immer mehr Menschen in MV setzen sich gegen das Bienensterben ein. Klagten Imker vor einigen Jahren noch über zu wenig Nachwuchs, hat sich das Interesse an dem Thema aktuell deutlich erhöht.

Imkern sei gerade sehr beliebt, freut sich Carsten Fischer vom Landesverband der Imker MV. Viele der angebotenen Imkerkurse sind ausgebucht. „Durch die Panikmache, was das Bienensterben betrifft, ist ein gewisser Hype entstanden“, sagt er. Dieses Interesse sei aber positiv, da gerade die Honigbienen sehr produktiv beim Bestäuben seien und so vielen Bauern zur Ernte verhelfen.

Mehr als 27 000 Bienenvölker in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derzeit etwa 2700 Imker, die mehr als 27 000 Bienenvölker halten, informiert Torsten Ellmann, Vorsitzender des Landesverbandes. Dabei handele es sich zum großen Teil um Freizeit-Imker.

Die Honig- und vor allem die Wildbienen und Hummeln übernehmen rund 80 Prozent der Bestäubung der Nutz- und Wildpflanzen. Umweltminister Till Backhaus ( SPD) betont, dass deshalb der Erhalt der Lebensräume der Insekten besonders wichtig sei.

Kreative Aktionen zur Bienenrettung

Mit dem „Streuobst-Genussschein“ habe MV als erstes und einziges Land ein Finanzierungsinstrument geschaffen, welches es auch normalen Bürgern ermöglicht, die Anlage von Streuobstwiesen zu finanzieren. MV führte zudem als erstes Bundesland die Förderung von Blühstreifen und -flächen ein. 660 Betriebe waren 2018 involviert.

In Sanitz ist ein Landwirt jetzt kreativ geworden. Christian Zehe (51) verkauft – als ökologisches Gegengewicht zu seiner konventionellen Landwirtschaft – Bienenaktien. Wer ein Papier erwirbt, zahlt 125 Euro. Für das Geld gibt es eine Parzelle mit Namensschild, auf welcher der Bauer für eine Saison spezielles insektenfreundliches Saatgut ausbringt und auf Dünger und Pestizide verzichtet.

Rekord-Beteiligung bei Petition

Auch in Schulklassen in MV spielen Bienen im Unterricht immer öfter eine Rolle. In Imker-AGs entstehen eigene kleine Imkereien und die Schüler vermarkten Honig selbst.

Bundesweit hat vor einigen Monaten die Initiative „Rettet die Bienen“ in Bayern Aufsehen erregt. Nie fand ein Volksbegehren so viel Unterstützung wie das zum Schutz der Bienen – 1,75 Millionen Unterschriften wurden gesammelt. Aktuell soll die Initiative auf ganz Europa ausgeweitet werden.

Wildbienen vom Aussterben bedroht

Denn während sich die Honigbiene und Imkerei nun großer Beliebtheit erfreuen, sind die Wildbienen weiter vom Aussterben bedroht. Etwa die Hälfte aller 560 Wildbienenarten in Deutschland steht auf der Roten Liste. „Es ist toll, dass es wieder mehr Imker gibt. Wichtig als Bestäuber sind jedoch auch die Wildbienenarten“, betont Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulz.

Sie rät den Bürgern aber, auch auf dem Balkon oder im Garten bienenfreundliche Pflanzen auszusäen und auf Pestizide zu verzichten. Die Partei hat den Mai zum Bienenmonat ausgerufen und verteilt unter anderem landesweit tausende Samentütchen für bunte Bienenweiden.

Auch die Agrarexpertin Schulz stellt ein hohes Bienen-Interesse der Menschen in MV fest: „Auch diejenigen, die sich bislang nicht vordergründig für Umwelt- und Naturschutz interessiert haben, haben jetzt Gesprächsbedarf. Jeder merkt, dass die früher zahlreichen Bienen mittlerweile selten durch Parks oder im Apfelbaum schwirren.“

