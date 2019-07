Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei Beratungsstellen in MV

MV aktuell Gewalt in der Familie - Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei Beratungsstellen in MV Immer mehr Menschen suchen in MV Hilfe bei gewalttätigen Übergriffen des Partners oder der Eltern. Knapp 4600 Menschen haben sich im vergangenen Jahr an die Beratungsstellen gewandt, über 400 mehr als im Vorjahr.

Eine Frau blickt am 21.11.2017 in einem Frauenhaus in Berlin aus dem Fenster. Quelle: Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild