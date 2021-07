Rostock

Jahrelang zogen mehr Menschen aus MV weg, als dass neue hinzuzogen. Das scheint nun Geschichte zu sein. Erstmals seit der Wende gibt es zum Beispiel in Vorpommern-Greifswald wieder ein Plus bei der Bevölkerung zu verzeichnen. Und das allein durch Zuzügler.

Die kommen überwiegend aus Berlin und dessen Speckgürtel. Kein Wunder. Gerade in Pandemie-Zeiten ist der Raum dort beengt. Viel schöner ist es doch, die Natur vor der Haustür zu haben. Und das hat man hier. Statistiken zeigen nämlich auch, dass die Menschen eher in die ländlichen Gebiete und nicht in die Städte unseres Landes ziehen.

Junge Familien kurbeln die Wirtschaft an

Und genau das ist so wichtig für MV. Auf den Dörfern überaltert die Bevölkerung, Arbeitskräfte fehlen, die Infrastruktur lässt teilweise zu wünschen übrig. Doch durch mehr Zuzüge – gerade junger Familie – kann sich dieses Blatt wenden. Sie bringen den Gemeinden Geld, spornen an, Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Nahverkehr auszubauen. Und sie können helfen, den Fachkräftemangel, der sich durch Corona in vielen Branchen verstärkt hat, auszugleichen.

Jetzt sind die Landkreise und Gemeinden gefragt, weiterhin attraktiver zu werden, um noch mehr Familien zu uns ins Land zu holen. Dann könnte auch die Überalterung in einigen Jahren vom Tisch sein.

Von Maria Lentz