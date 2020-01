Immer mehr Messer-Attacken: Polizisten in MV müssen jetzt zum Spezialtraining

Rostock

Fünf Angriffe in nicht mal drei Wochen – in Neubukow und Bad Doberan, Gnoien, Neubrandenburg und Hagenow. Und das ist nur die Bilanz seit Jahresbeginn: Immer häufiger werden Polizisten in MV im Dienst angegriffen – auch mit Messern.

Das Schweriner Innenministerium hat reagiert: Alle Streifenpolizisten im Land werden jetzt gezielt darin geschult, sich gegen Angreifer mit Stichwaffen zu verteidigen. Notfalls auch mit der Schusswaffe, wie bei einem Vorfall vor zweieinhalb Wochen in Neubukow.

Jeden zweiten Tag eine Attacke

In der Kleinstadt Neubukow im Landkreis Rostock hatte ein 35-Jähriger zunächst mit einem Luftgewehr auf Passanten geschossen. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, griff er die Polizisten mit einem Messer an.

Nur wenige Tage später ging in Bad Doberanein 29-Jähriger mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge auf Polizisten los. Die Einsatzkräfte waren zu der Wohnung des Mannes wegen eines Streits gerufen worden. Um den Mann zu stoppen, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Scheinbare Routine-Einsätze, die plötzlich eskalierten.

Im Schnitt zwei Mal pro Tag wird im Nordosten ein Polizeibeamter im Dienst attackiert – mit dem Messer, mit Fäusten oder anderen Waffen. Insgesamt 659 Gewalttaten gegen Ordnungshüter zählte das Landeskriminalamt ( LKA) im Jahr 2018. „Neuere Zahlen liegen noch nicht vor“, so Matthias Rascher, der Sprecher des LKA in Schwerin.

Während die Gesamtzahl der Attacken leicht sinkt, steigt nach OZ-Information aber die Zahl der Messer-Attacken. Warum – darauf hat die Polizei bisher keine Antwort. Seit Jahresbeginn werden die Angriffe mit Stichwaffen erstmals auch statistisch erfasst. 2021 erhoffen sich die Kriminalisten erste Ergebnisse. Das Innenministerium reagiert aber schon jetzt auf die neue, wachsende Gefahr.

Training für jeden Beamten

„Jeder Beamte der Landespolizei wird bereits seit 2017 für die sogenannten ‚lebensbedrohlichen Lagen‘ geschult“, sagt Frank Seiffert, Leiter der Einsatzausbildung bei der Landespolizei. Lebensbedrohliche Lagen – das können Amok-Läufe, aber auch Terror-Szenarien sein. Nach Attentaten in Deutschland, unter anderem auch auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016, erkannten die Sicherheitsbehörden, dass auch Streifenbeamte im Notfall sofort reagieren können müssen – anstatt erst auf Spezialeinsatzkommandos zu warten.

Neu seit Jahresbeginn ist ein weiteres Modul: „Wir bringen den Beamten gezielt bei, wie sie bei Messerattacken zu reagieren haben“, so Seiffert. Wie beruhigen sie die Lage? Wie wehren sie eine Attacke ab? Wann dürfen die Beamten auch die Waffe einsetzen?

Zur Galerie Weil die Zahl der Messerattacken auf Polizisten seit Jahren steigt, schickt die Landespolizei ihre Beamten seit Jahresbeginn zum Spezialtraining. Wir waren bei einer Übung dabei.

Bei dem Fall Mitte Januar in Neubukow habe der Beamte lehrbuchmäßig gehandelt und den Angreifer mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht gesetzt. Der Polizist hatte erst einen Tag zuvor an der Messer-Fortbildung teilgenommen.

Gewerkschaft: Der richtige Weg

„Es ist auch aus unserer Sicht so: Wo früher Worte flogen, werden heute Fäuste, Messer und andere Waffen eingesetzt. Die Auseinandersetzungen auch mit der Polizei werden handfester“, sagt auch Christian Schumacher, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in MV.

Er begrüßt die neue Ausbildung: „Es ist richtig, dass das Land in Aus- und Fortbildung investiert. Der beste Schutz für die Beamten ist es, gefährliche Situationen zu erkennen oder gar nicht entstehen zu lassen.“ Was die Ausrüstung angeht – mit Schutzhelmen etwa oder auch schuss- und stichsicheren Westen – müsse sich MV nicht mehr vor anderen Bundesländern verstecken.

Von Andreas Meyer