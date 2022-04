Normalerweise ist für Jobs wie Referats- oder Abteilungsleiter in Ministerien eine Beamten-Laufbahn vorgesehen. Da Minister aber gern auf Personen aus ihrem Umkreis zurückgreifen, muss in die Trickkiste gegriffen werden. Mehr als 70 Fälle gibt es aktuell in der Landesregierung MV. Das öffne Willkür Tür und Tor, heißt es von den Kritikern.