Immer mehr Ökostrom – Versorger in MV müssen Netze anpassen

Rostock

Das Interesse an der Installation von Ökostrom-Anlagen wie Photovoltaik, Windenergie oder Biogas in Mecklenburg-Vorpommern ist ungebrochen. Die zunehmenden Einspeisungen belasten jedoch die Netze. Darauf müssen sich Versorger wie die Edis AG einstellen.

Die OZ sprach mit dem Edis-Sprecher Michael Elsholtz über ausgelastete Stromnetze, Ökostrom-Erzeuger und einen neu entwickelten Netzanschlussmonitor.

Lohnt sich für private Strom-Erzeuger – also Hausbesitzer, die eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach installieren – überhaupt noch eine solche Investition?

Eine solche Investitionsentscheidung muss natürlich jeder Hausbesitzer für sich selbst treffen. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einspeisevergütung für Strom von Dachanlagen mit einer Leistung bis zehn Kilowatt-Paek, kW(p), – das betrifft die häufig auf Einfamilienhäusern installierten Kleinanlagen – beträgt zur Zeit rund zehn Cent pro Kilowattstunde. In unserem Netzgebiet besteht weiterhin ein reges Interesse, derartige Anlagen anzuschließen.

Im Osten von MV wird derzeit viermal mehr Ökostrom – auch als Grünstrom bezeichnet – erzeugt, als maximal verbraucht werden kann. Hat das Edis-Netz überhaupt noch Kapazitäten für zusätzliche Ökostrom-Einspeiser?

Im Jahr 2018 lag der Anteil an Grünstrom bei 125 Prozent, gemessen am gesamten Jahresstromverbrauch in unserem Netz. In dem Jahr waren Grünstrom-Erzeugungsanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 10 000 Megawatt (MW) an das Edis-Netz angeschlossen. Zum Vergleich: Der Moment der höchsten gleichzeitigen Stromentnahme aus dem Edis-Netz lag im Jahr 2018 bei 2300 MW. Wir befinden uns gegenwärtig in einem Prozess, der uns wegführt von den fossilen Energieträgern hin zu den regenerativen Energien. Dieser Prozess lässt sich auch als Weg von der zentralen Energieerzeugung und hin zur dezentralen Energieerzeugung beschreiben.

11 633 Anlagen liefern grünen Strom An das Edis-Netz in Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 11 633 sogenannte Grünstromanlagen angeschlossen. Der überwiegende Anteil davon sind mit 10 041 die Photovoltaikanlagen. 5971 Anlagen haben eine Leistung größer als zehn kW(p), davon sind 4399 Photovoltaikanlagen, 1278 Windkraftanlagen, 287 Bio-, Deponie- und Klärgasanlagen und sieben Wasserkraftanlagen.

Was ändert sich dadurch für Stromversorger?

Ebenso wie alle deutschen Netzbetreiber muss die Edis für diese Aufgabe das Versorgungsnetz anpassen. Wurden in den vergangenen rund 100 Jahren elektrische Anlagen wie Stromtrassen und Umspannwerke ausschließlich für die Versorgung geplant und gebaut, erfordert die Energiewende nun eine grundsätzliche Neuausrichtung des elektrischen Systems. Dies ist ein fortlaufender und langanhaltender Prozess, dem wir uns stellen. Über 100 Millionen Euro investieren wir pro Jahr auch in den Netzausbau. Regional erzeugter Grünstrom, der den Bedarf in MV übersteigt, wird heute über Edis-Hochspannungsleitungen und über das nationale Verteilnetz des Unternehmens 50Hertz in die energiehungrigen Ballungsgebiete in West- und Süddeutschland transportiert.

Es gibt Meldungen, Edis würde vermehrt private Kleinerzeuger abschalten. Stimmt das?

Aus Gründen der Netzstabilität kann ein solches Ereignis eintreten. Dies betrifft aber in den wenigsten Fällen die Kleinerzeuger, sondern eher die größeren Wind- und Solarparks, die direkt in das Mittel- und Hochspannungsnetz einspeisen.

Edis hat einen digitalen Netzanschlussmonitor entwickelt, der im Internet bereitsteht. Welche Vorteile hat der Monitor für private und kommerzielle Ökostrom-Einspeiser?

Allein im Jahr 2018 haben unsere Experten rund 2500 Anfragen von Projektentwicklern für Anschlusspunkte an das Edis-Netz bearbeitet – eine Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Tendenz weiter steigend. Nun haben unsere Netz-Techniker gemeinsam mit dem Startup envelio einen digitalen Netzanschlussmonitor entwickelt und kürzlich im Internet unter www.e-dis-netz.de implementiert.

Wie funktioniert dieser Monitor?

Der Netzanschlussmonitor liefert allen Netzkunden sekundenschnell eine erste Indikation für einen technisch möglichen Netzanschlusspunkt. Man braucht nur online den Standort eingeben sowie den Anlagentyp, beispielsweise Photovoltaik oder Windkraft, und die geplante Leistung in Kilowatt (kW). Dann kann man den genauen Standort in der Luftbildgrafik per Maus auf dem Bildschirm festlegen. Eine mögliche Antwort könnte lauten: ,Die Anlage kann voraussichtlich im Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. Entfernung zum Netzanschlusspunkt 200 Meter.‘ Mit Hilfe dieser automatisierten Erstabschätzung wird für den Kunden unmittelbar ersichtlich, in welcher Entfernung zu seinem angestrebten Anlagenstandort ein Netzanschluss voraussichtlich möglich ist, und das ist eine essenzielle Information für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vieler Planungsprojekte der Grünstrom-Einspeiser.

Von Axel Meyer-Stöckel