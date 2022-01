Immer mehr Sonnenstrom von Dächern in MV – doch Boom könnte ausgebremst werden

Rostock

Bettina Erdmann blickt stolz über die nagelneuen Solarpaneele auf ihrem Dach: „Damit können wir künftig zwei Drittel unseres Stroms selbst produzieren.“ Die dreiköpfige Familie in Rostock musste mit ansehen, wie die Strompreise immer weiter stiegen und entschied sich daher 2021 für die Photovoltaikanlage, die vor wenigen Tagen montiert wurde.

Damit ist die Familie nicht alleine: Solarstrom vom eigenen Dach ist bei Bauherren in MV voll im Trend. Bis September 2021 wurden bei der KfW-Bank schon deutlich mehr Anträge auf Förderung von umweltfreundlichem Bauen gestellt als im gesamten Vorjahr.

Drohen bei hoher Nachfrage Lieferengpässe?

Und wenn es nach der neuen Ampelkoalition in Berlin geht, könnten bald noch deutlich mehr Solarpaneele montiert werden. Doch die Branche warnt: Steigt die Nachfrage noch weiter, müssen die Kunden bald sehr lange auf die umweltfreundliche Technik warten.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es: „Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden.“ Bis 2030 sollen jährlich im Schnitt 15 Gigawatt an Solarstrom neu installiert werden. Das wären etwa 100 000 Quadratmeter an Paneelen – so viel wie zehn Fußballfelder. Das wiederum entspricht etwa 10 000 Dächern von Einfamilienhäusern.

Fachkräfte zur Montage der Solarpaneele fehlen

Aber wer soll all diese Photovoltaikanlagen montieren? „Nur, weil die Bundesregierung das will, gibt es nicht mehr Fachkräfte“, sagt Uwe Lehmkuhl, Obermeister der Elektro-Innung Ostseeküste-Mitte. Er nennt seinen eigenen Betrieb als Beispiel: „Bei mir gehen drei Mitarbeiter demnächst in den Ruhestand. Gleichzeitig wird ein Auszubildender fertig – und der will anschließend studieren.“

Lohnt sich ein Solardach? Förderungen für Solaranlagen laufen vor allem über die staatliche KfW-Bankengruppe. Gefördert werden sowohl der Neubau von Häusern mit Solardach als auch der Kauf oder die Sanierung alter Häuser. Auch die Installation eines Speichers zum Speichern von überschüssigem Strom kann gefördert werden. Kredit Die KfW hat ein Kreditprogramm für Wärme und Strom mit der Bezeichnung Kredit 270. Hier gibt es Kredite ab einem Zinssatz von derzeit 0,83 Prozent. In einem Rechenbeispiel gibt die KfW einen Kredit über 50 000 Euro über fünf Jahre mit dauerhafter Zinsbindung an, das erste Jahr ist tilgungsfrei. Nutzbar ist er für Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme, für Netze und Speicher. Zeitpunkt Um Fördermittel zu erhalten, ist es Pflicht, ein Hand­werks­unter­nehmen mit den Arbeiten zu beauf­tragen. Reichen Sie Ihren Antrag ein, bevor Sie Liefer- und Leistungs­verträge abschließen – zum Beispiel Bau­unter­nehmen und Handwerks­betriebe beauftragen. Einspeisung Die wenigsten Photovoltaikanlagen decken den gesamten Strombedarf eines Hauses. Dennoch wird oft mehr Strom produziert, als benötigt wird – etwa, wenn niemand zu Hause ist. Dann wird der überschüssige Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Derzeit gibt es dafür rund 6,8 Cent pro Kilowattstunde. Langfristig wird die Einspeisevergütung allerdings schrittweise auf Null heruntergefahren. Lohnt sich ein Solardach? Das hängt von vielen Faktoren ab: von der Dachform und -größe, von der Sonneneinstrahlung, vom beauftragten Unternehmen oder von der künftigen Entwicklung der Strompreise. Eine verlässliche Aussage können nur Experten geben, etwa bei der Verbraucherzentrale.

Ein weiteres Risiko: „Der größte Teil der Solarpaneele kommt aus China“, erklärt Lehmkuhl. „Wenn es da Lieferprobleme gibt, wird es problematisch.“ Schon im vergangenen Jahr führten Produktions- und Verteilungsprobleme im Welthandel zu massiven Engpässen, unter anderem in der Automobilindustrie.

Hausbauzeit könnte nicht ausreichen

Derzeit können Photovoltaikanlagen in MV bei richtiger Planung noch im Rahmen des Hausbaus auf Dächern montiert werden, erklärt Lehmkuhl. Denn sie werden ja meist erst angebracht, wenn der Rest des Hauses fertig ist. „Wenn also von Anfang an für ein Solardach geplant wird, reicht die Bauzeit von vier bis fünf Monaten.“

Verstärke sich jedoch der Boom, während sich gleichzeitig die Fachkräftesituation weiter zuspitze, könne es durchaus sein, dass der Häuslebauer noch nach Abschluss der Bauarbeiten ohne Sonnenstrom dastehe. „Das kann dann auch noch ein halbes oder ein ganzes Jahr dauern“, prognostiziert der Experte.

Weiter KfW-Förderung für Solardächer

Laut Förderreport der KfW-Banken wurden in den ersten neuen Monaten 2021 Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und erneuerbare Energien für insgesamt 12 650 Wohneinheiten mit einem Gesamtvolumen von 901 Millionen Euro gefördert. Im gesamten Jahr 2020 waren es nur 11 915 Wohnungen. Die Bilanz für das letzte Quartal 2020 wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Vom Stopp der KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen sind Solardächer nicht betroffen, betonte eine Sprecherin der KfW. Das Förderprogramm für energieeffiziente Sanierungen war in dieser Woche ausgelaufen, weil es schlicht zu viele Anträge für das zur Verfügung stehende Geld gab. Für Solar seien weiterhin Mittel vorhanden – wie lange dieses reichen werde, sei nicht absehbar und auch eine politische Frage, hieß es.

Elektro-Innung lehnt Solardach-Pflicht ab

„Grundsätzlich finden wir es gut, dass der Ausbau der Solarenergie gefördert wird“, sagt Innungs-Obermeister Lehmkuhl. „Aber eine generelle Pflicht für jedes Dach lehnen wir ab.“ Denn nicht jedes Dach sei statisch oder architektonisch für die insgesamt doch recht schweren Solaranlagen geeignet. „Das Dach müsste dann im Zweifelsfall verstärkt werden und würde dadurch viel teurer“, so Lehmkuhl.

Eine andere Frage sei die Einspeisevergütung für Solarstrom. Derzeit wird empfohlen, wegen der niedrigen Vergütung Solarstrom vor allem selbst zu verbrauchen oder zu speichern. „Aber was mache ich, wenn ich etwa als Pendler lange nicht zu Hause bin?“, fragt Lehmkuhl.

Eine Alternative seien dann Speicher im eigenen Haus, doch diese kosteten einige Tausend Euro, so der Experte. „Zusammen mit der eigentlichen PV-Anlage kommen da schnell insgesamt 10 000 Euro zusammen. Für eine junge Familie, die sich gerade so das neue Haus leisten kann, ist das viel Geld.“ Es müsse also auch eine ausreichende Förderung für diese Speicher geben, fordert der Obermeister. Mehrere Bundesländer haben eigene Förderprogramme für Speicher, MV allerdings nicht.

Von Axel Büssem