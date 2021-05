Greifswald

Immer mehr Wölfe in MV: Im vergangenen Jahr nahmen die Sichtungen deutlich zu, aber auch die Schäden durch Wolfsattacken auf Nutztiere. Nun bestätigen Wissenschaftler: Immer mehr Tiere kommen über die Grenze aus Polen nach Mecklenburg-Vorpommern, denn im Nachbarland steigt die Population spürbar.

Aktuell haben sich 15 Rudel in Mecklenburg-Vorpommern niedergelassen. Ihre Zahl stieg gerade in den letzten Jahren sprunghaft. In den Jahren 2018/2019 gab es gerade einmal fünf Wolfsrudel im deutschen Nordosten – diese Zahl hat sich also binnen kurzer Zeit verdreifacht.

Wölfe legen große Entfernungen zurück

„Wölfe legen große Entfernungen von bis zu 350 Kilometer auf der Suche nach einem geeigneten Revier zurück”, erklärt die Vorsitzende der Vereinigung für den Wolf in Polen, Sabina Pierużek-Nowak. In Bezug auf die Wanderungen stellt Pierużek-Nowak fest, dass diese inzwischen grenzüberschreitend seien – allerdings in beide Richtungen.

In der an Vorpommern angrenzenden Region Westpommern nimmt die Zahl der Wölfe stark zu. Polnische Experten schätzen, dass hier inzwischen 70 Tiere leben. Die aktuelle Wolfspopulation in Deutschland hat ihren Ursprung in der Lausitz, wo die Wölfe aus Polen eingewandert sind. Polen spielte also eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Wölfe in Deutschland.

2000 Wölfe in Polen

Im Jahr 2001 wurde die erste wissenschaftlich basierte Zählung der Raubtiere in Polen durchgeführt. Die Leitung der Zählung lag in den Händen des Säugetierforschungsinstituts der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Die Zählung ergab, dass die Wolfspopulation bei 463 bis 564 Tieren lag. Keine 20 Jahre später, im Jahr 2019, gab die Generalinspektion für Umweltfragen die Zahl der Wölfe in Polen mit 2000 an.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Dekaden, die darauf folgten, wurden Wölfe gejagt. Der Schwerpunkt der Gebiete, in denen Wölfe in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten, lag klar im Osten und Nordosten des Landes, in den streng geschützten Naturschutzgebieten. Im Westen von Polen gab es anfangs noch Wölfe in den Waldgebieten, so auch im Stettiner Landschaftsschutzpark Buchheide. Doch bereits in den 1960ern waren sie westlich des Flusses Wisła kaum noch vorhanden.

Politische Wende bringt auch dem Wolf die Freiheit

Die politische Wende in Polen 1988/89 brachte dann nicht nur den Polen, sondern auch dem Wolf die ersehnte Freiheit. Entscheidend war der Beschluss zur Einführung des strengen Schutzstatus im Jahr 1998. Danach erholte sich die Population zusehends.

Prof. Krzysztof Schmidt vom Säugetierforschungsinstitut der Polnischen Akademie der Wissenschaften bekräftigt im Gespräch mit der OZ die These, dass die Wölfe, die aktuell in Mecklenburg-Vorpommern leben, ursprünglich aus Polen eingewandert sind. Allerdings lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen, an welcher Stelle sie exakt die Grenze überquert haben. Dafür ist die Wanderung zu umfangreich.

Deutsches Straßennetz Gefahr für den Wolf

Während die Anzahl der Wölfe in Polen seit 1998 exponentiell zugenommen hat, hält Schmidt ein vergleichbar schnelles Wachstum der Wolfspopulation auf deutscher Seite für weniger wahrscheinlich. „Das dichte Autobahn- und Straßennetz in Deutschland stellt eine erhebliche Barriere für die Wölfe dar. Die Sterblichkeit der Tiere dürfte dadurch höher liegen, da sie häufiger dem Straßenverkehr zum Opfer fallen”, sagte Schmidt. Außerdem wird es den Wölfen auf deutscher Seite schwerer fallen für ausreichend genetische Vielfalt zu sorgen, da ihr Wanderungsradius im Vergleich zu Polen viel kleiner ausfällt.

Von Aleksandra Fedorska