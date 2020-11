Immer mehr tote Schweinswale in der Ostsee: Daran sterben die bedrohten Tiere

Rostock/Stralsund

Dem Ostsee-Schweinswal geht es schlecht. In den vergangenen Jahren wurden erheblich mehr tote Tiere in Mecklenburg-Vorpommern gefunden, als in den Jahren zuvor. Nach Angaben von Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, waren es zwischen 2010 und 2019 durchschnittlich 48,8 Tiere im Jahr. Zwischen 2001 und 2009 waren es noch 31,2. „Das ist ein Anstieg von 56 Prozent“, verdeutlicht der Experte.

Gutachten: Schweinswale durch Sprengungen im Meer gefährdet

Er geht davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder ein neuer Negativ-Rekord gebrochen wird. „48 Totfunde haben wir in diesem Jahr schon seziert. Zudem konnten mindestens 20 bis 30 Tiere nicht geborgen werden oder sind noch für die Sektion eingefroren.“

Geburt und Krankheitserreger

Regelmäßig führt der Kurator mit seinem Team Sektionen von Totfunden durch. Als Todesursachen nennt er Versterben unter und während der Geburt, sowie Krankheitserreger und Entzündungen von Verletzungen. Der Naturschutzbund Nabu nennt zudem den zunehmenden Unterwasserlärm als Gefahr, da dieser den Schweinswal in der Orientierung stört und ihn letztlich aus seinen Lebensräumen vertreibt. Schweinswale sind einem Gutachten zufolge durch Sprengungen im Meer gefährdet. „Die Ergebnisse zeigen, dass die streng geschützten Schweinswale einer hohen Verletzungsgefahr durch die Druckwellen der Sprengungen ausgesetzt waren“, teilten Bundesumwelt- und Verteidigungsministerium gemeinsam mit.

Bereits ein Beifang verhindert Erholung

Das größte Problem bleibt jedoch der ungewollte Beifang in Stellnetzen der Fischerei. „Ganz wichtig ist die Entwicklung von beifangvermindernden Fangmethoden“, so Michael Dähne. „Hier muss besonders für die Population der Inneren Ostsee sofort gehandelt werden, weil bereits ein Beifang pro Jahr sehr wahrscheinlich eine Erholung der Bestände verhindert.“

Oft werde eine akustische Vergrämung von den Netzen vorgeschlagen – das sei jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn dann würden die Schweinswale auch aus ihren Jagdgebieten vertrieben werden, müssten weitere Strecken zurücklegen und bräuchten dann mehr Energie. „Außerhalb der Probleme des Beifangs profitieren Schweinswale von einer sauberen Ostsee mit wenig Chemikalien, von geringeren Veränderungen durch den Klimawandel und von ruhigen Zonen“, so der Experte.

Schweinswale auf der Roten Liste

Auch der Naturschutzbund Nabu fordert, die gefährdete Art besser zu schützen. Dafür seien regelmäßige Überwachungen der Anzahl und Verbreitung von Schweinswalen notwendig, um den Zustand der Populationen bewerten zu können. Meeresschutzgebiete für Schweinswale sollen zudem Ruhe- und Rückzugsräume für die Tiere schaffen.

Die Schweinswale der Ostsee lassen sich in zwei Populationen einteilen. Die westliche Population, die im Gebiet vom Kattegat bis zur Insel Rügen vorkommt, und die östliche Population, die in der zentralen Ostsee östlich von Rügen lebt. Von Letzterer gibt es nur noch 100 bis 1000 Exemplare.

Die Kommission zum Schutz der Meeresumwelt im Ostseeraum (HELCOM) betrachtet die kleinste Walart Europas als erhaltenswerten Bestandteil des Ökosystems und hat sie auf die Rote Liste der Ostseearten gesetzt. Dabei hebt sie besonders hervor, dass die Schweinswale der zentralen Ostsee sogar noch stärker gefährdet sind als ihre Artgenossen im Westen und daher umso dringender sofortige Schutzmaßnahmen brauchen. „Auch wenn in der westlichen Ostsee noch mehr Schweinswale gezählt werden, ist auch diese Population in keinem guten Zustand. Die Rote Liste Deutschlands stuft die Art daher als ,stark gefährdet’ ein“, sagt Leonie Nikrandt vom Nabu.

„Ein politischer Skandal“

Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke kritisiert die Meerespolitik der Bundesrepublik. „Es ist ein politischer Skandal, dass in diesen Schutzgebieten sogar intensiver gefischt wird als außerhalb“, sagt sie. „Dafür braucht es dringend Nullnutzungszonen in der Nord- und Ostsee, in denen Schweinswale, Robben und andere Tiere Schutz finden.“

Von Katharina Ahlers