Immer weniger Teilnehmer bei Protest gegen Corona-Beschränkungen in MV

Neubrandenburg/Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern ist der seit Wochen übliche Protest gegen anhaltende Beschränkungen in der Corona-Pandemie weiter zurückgegangen. Wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten, wurden bei sogenannten Protestspaziergängen am Montagabend nur noch knapp 300 Teilnehmer in fünf Städten registriert. Das wären nur noch etwa ein Viertel der Teilnehmer, die Ende April/Anfang Mai gezählt worden waren.

Die größten Gruppen zogen am Montagabend in Rostock (105) und Neubrandenburg (85) durch Teile der Innenstadt. Weitere Aktionen gab es in Stralsund, Anklam und Waren an der Müritz. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz oder andere gesetzliche Auflagen.

Im Nordosten sind bisher 801 Fälle von Coronavirus-Infektionen bekannt. Mit 49 nachgewiesenen Infektionen je 100 000 Einwohner ist Mecklenburg-Vorpommern damit weiter das am wenigsten vom neuen Coronavirus betroffene Bundesland. Im bundesweiten Schnitt beträgt dieser Wert 233.

Von RND/dpa