Heringsdorf

Immobilien sind begehrt wie nie – das bestätigen übereinstimmend die Immobilienmakler Vorpommerns. Gerade in den Hansestädten Greifswald und Stralsund, in den Seebädern auf Usedom, Rügen und dem Darß werden für Häuser und für Eigentumswohnungen Preise aufgerufen, die in jedem Fall die Erwartungen der Verkäufer übersteigen. Für den Käufer heißt das im Umkehrschluss, er muss tiefer in die Tasche greifen.

Gerade hat der Immobilienverband Deutschland eine Analyse des Wohnungsmarktes veröffentlicht. In der Coronakrise erweist sich dieser als wertstabil. Nach Aussage des Verbandes hat sich der Wert von Einfamilienhäusern in diesem Jahr um 8,5 Prozent erhöht, der Wert von Eigentumswohnungen erzielte ein Plus von 7,5 Prozent.

Anzeige

Run auf Eigentumswohnungen in 1a-Lage

Immobilienmaklerin Petra Arnhold Quelle: privat

„Fakt ist aber, dass es immer auf die Lage ankommt“, sagt Petra Arnhold, seit 15 Jahren Immobilienmaklerin in Heringsdorf auf Usedom. Der Inhaber von SH-Immobilien in Greifswald, Sven Hasl, ist der selben Meinung. So hat die erfahrene Usedomer Maklerin die Erfahrung gemacht, dass in den Seebädern in 1a-Lage die Preise sogar um 10 bis 15 Prozent gestiegen sind. „Angesichts dieser Entwicklung sind normale Häuser zum Preis von 250 000 bis 300 000 Euro und Eigentumswohnungen, die so um 150 000 Euro kosten, für den Normalbürger in den Seebädern so gut wie nicht mehr zu bekommen“, weiß Arnhold.

„Wohneigentum als Wertanlage wächst auch deshalb, weil es für gespartes Geld nichts mehr gibt, die Zinsen für Kredite sehr niedrig sind und Immobilien an der Ostsee nicht nur selbst genutzt werden können, sondern sich auch immer prima vermieten lassen“, erklärt Petra Arnhold. Corona habe diesen Trend noch verstärkt. Sie weiß wovon sie spricht, ein von ihr verkauftes Einfamilienhaus ging für eine dreiviertel Million Euro an den neuen Besitzer. „Ähnlich verhält es sich bei den Wohnungen. In Ahlbeck an der Promenade baut die Berliner Primus AG in einem Suitenhotel 118 Apartments, 32 Eigentumswohnungen und 13 Penthouse-Wohnungen. Der Quadratmeterpreis liegt teilweise bei 10 000 Euro – auf die Wohnungen gibt es einen Run, viele sind schon verkauft“, sagt Arnhold.

18 000 Euro für den Quadratmeter!

Die Käufer kämen von Usedom und aus dem Umland, aus Berlin und auch aus der Schweiz. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Immobilien nicht nur zur Ferienvermietung gekauft werden. Viele Menschen wollen ihren Lebensabend an der Ostsee auf Usedom verbringen“, betont Petra Arnhold. Fakt ist: Die 80 Millionen Euro, die von der Berliner Primus AG in den Neubau investiert werden, kommen durch den Verkauf locker wieder zurück. Neben Usedom plant die Primus AG auch auf Rügen in Sellin und Göhren sowie auf dem Darß in Prerow weitere Hotels.

Die Villen in Binz auf Rügen sind eine gute Wertanlage für die Eigentümer. Quelle: Stefan Sauer

Etwas kleiner und feiner setzt Primus gerade ein Vorhaben direkt in Binz um: Auf dem Gelände der historischen „ Villa Rheingold“ entsteht direkt an der Promenade und in Sichtweite zur Seebrücke die „ Villa Charlotte“. Die neun exklusiven Ferienwohnungen haben stolze Quadratmeterpreise bis zu 18 000 Euro! Teurer ist es nirgendwo anders an der deutschen Ostseeküste. Aber auch die 350 000 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Penthouse-Charakter in Baabe auf Rügen sind kein Pappenstiel.

Exorbitante Preise in Rycknähe

Immobilienmaklerin Kerstin Zimmer Quelle: privat

Viel Geld muss auch mitbringen, wer in Stralsund oder Greifswald Wohneigentum erwerben möchte, weiß Kerstin Zimmer aus Greifswald, Inhaberin der Baltic Immobilien GmbH. „Aktuell haben wir Verkaufspreise für Wohnungen von 1450 Euro pro Quadratmeter in Schönwalde und bis 4500 Euro pro Quadratmeter für Neubauwohnungen in den restlichen Lagen“, berichtet sie. Verrückt sind die Preise in Greifswald in Ryck-Nähe – dort werden schon mal für besondere Wohnungen Quadratmeterpreise bis zu 8000 Euro aufgerufen. Das macht dann mal fix eine Million Euro für eine Wohnung. Übrigens: Interessenten gab es genug.

Wer es noch teurer liebt: Gezahlt wurden in diesem Jahr auch schon mal 1,4 Millionen Euro für eine Wohnung im benachbarten Stralsund. Grund für den explosionsartigen Anstieg der Preise ist die große Nachfrage und das geringe Angebot, weiß Kerstin Zimmer. „Gerade bei Häusern zum Kauf ist der Markt in Greifswald absolut eng geworden, es gibt kaum Angebote. Seitens der Kommune gibt es nur noch das geplante B-Plan 13 – Gebiet „Am Elisenpark“. Weitere Gebiete für Bebauungen sind derzeit nicht absehbar. Dieser Fakt wird natürlich zu einer weiteren Verdichtung in der Stadt führen, was wiederum auch die Preise nach oben treibt“, so die Maklerin.

Kaum noch Grundstücke zur Bebauung

Was man in den 1990-er Jahren in DM bezahlt hat, bekommt man heute trotz altersbedingter Verschlechterung des Objektes in Euro bei einem Verkauf. Beispiel Eigentumswohnung Greifswald: Der Kauf 1995 kostete 70 000 DM, der Verkauf 2020 erbrachte 89 000 Euro. Ein Reihenhaus in der Hansestadt wurde 2001 für 160 000 Euro gekauft, der in diesem Jahr erfolgte Verkauf erbrachte 260 000 Euro. Auch wer nur das Grundstück verkauft, macht Plus. So wurde ein 800 Quadratmeter großes Grundstück 1995 für 120 DM pro Quadratmeter gekauft. Jetzt gibt es bei diesem Grundstück für den Quadratmeter knapp 200 Euro.

Ähnlich sieht es in der Hansestadt Stralsund aus, auch dort sind die Preise vergleichbar mit Greifswald, so die Erfahrung von Kerstin Zimmer. Der Markt an angebotenen Immobilien geht immer weiter zurück. „Grundstücke zur Wohnbebauung gibt es in beiden Städten fast keine mehr, hier findet man aktuell gerade mal zwei bis drei Angebote pro Stadt.“

Achterland auf Usedom wird gefragter

Sven Hasl vermarktet seit 24 Jahren Immobilien. Quelle: Cornelia Meerkatz

Sven Hasl, der seit 24 Jahren Immobilien vermarktet und bewertet, hat deshalb seit einiger Zeit noch etwas festgestellt: „1a-Lage wird man immer sofort los. Aber es gibt viele Menschen, die nicht über ein riesiges Vermögen verfügen und deshalb gezielt auch in ländlichen Gegenden suchen, zumal neben Infrastruktur im Dorf und Parkplatz vor dem Haus bei der Wahl des Wohnsitzes der Natur eine immer größere Bedeutung zugemessen wir.“

Lesen Sie auch

Hasl vermarktete gerade 30 neue Eigentumswohnungen, die in Glowe auf Rügen entstehen. Quadratmeterpreis: 4200 Euro. „Aber wir haben auch schnell Käufer gefunden für Häuser, die uns ältere Menschen in Zinnowitz, Wusterhusen, Loissin und Kröslin zur Vermarktung gegeben haben. Immer haben unsere Verkaufserlöse über den Erwartungen der Verkäufer gelegen“, sagt der Makler.

Er führt als Beispiel noch das Achterland der Insel Usedom an. In Dewichow, einem Ortsteil der Gemeinde Mellenthin nahe des Achterwassers, konnte er beim Immobilienverkauf Quadratmeterpreise zwischen 3500 und 5000 Euro erzielen. „Ich habe zunehmend den Eindruck, dass sich Interessenten auch mit etwas abseits der Peripherie liegenden Grundstücken anfreunden können. Es gibt viele Kunden, die suchen regelrecht die Ruhe –insofern hat momentan wirklich jedes Haus, jedes Grundstück und jede Wohnung die Chance, für einen sehr guten Preis verkauft zu werden. Die Nachfrage ist da“, meint Hasl.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Keine Coronaeffekte beim Hausverkauf festzustellen

Auch der Immobilienverband Deutschland sieht das so: Größere Corona-Effekte seien nicht festzustellen. In Zeiten wie diesen suchten immer mehr Menschen nach sicheren Anlagen sowie mehr Platz und Lebensqualität für ihre Familie. Das lasse die Werte insbesondere von Einfamilienhäusern und Wohnimmobilien im Umland steigen, hieß es von Jürgen Michael Schick, Präsident des IVD. „Wer bereits Wohneigentümer ist, profitiert von diesen Wertzuwächsen“, fügte er an.

Das dürfte die Noch-Eigentümer der beiden Objekte freuen, die am 26. November bei der Winterauktion der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG in Rostock unter den virtuellen Hammer kamen: Mit dem Startpreis von 399 000 Euro wurde eine stattliche ehemalige Villa aus der Universitätsstadt Greifswald aufgerufen.

Lesen Sie auch: Eigentumswohnungen in MV 8,5 Prozent teurer – auch Mieten sind gestiegen

Auch eine attraktive Eigentumswohnung im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom wird für 399 000 Euro aufgerufen. Die Fünf-Zimmer-Wohnung befindet sich im Hochparterre der Gründerzeitvilla Ruthenberg im ruhig gelegenen Ortszentrum. Wegen der Wohnfläche von über 100 Quadratmetern kann die Einheit zeitgleich als Ferienwohnung und zur Eigennutzung verwendet werden. In beiden Fällen darf davon ausgegangen werden, dass die tatsächlich erzielten Kaufpreise um etliche Prozentpukte höher lagen.

Von Cornelia Meerkatz