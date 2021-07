Rostock

Impfungen auch bei Nacht, kostenlose Burger für Geimpfte und Massen-Impfungen ohne lästige Terminvergabe – und dennoch: Die Impf-Kampagne im Nordosten gerät weiter ins Stocken. Laut neuesten Zahlen der Landesregierung haben sich in der vergangenen Woche nur rund 14 000 Menschen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus geholt. Dabei müssen noch mindestens 300 000 Menschen überzeugt werden, sich überhaupt impfen zu lassen.

„Die Impfung ist sicher“

Das Land setzt weiterhin auf Freiwilligkeit und hofft, dass die „außergewöhnlichen Impf-Aktionen“ wie zuletzt bei Nacht am Flughafen Laage doch noch den gewünschten Erfolg bringen. „Impfstoffe sind momentan genügend vorhanden“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Der Rostocker Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger appelliert an alle, sich den Piks zu holen: „Die Impfung ist sicher. Ich erwarte von jedem, dass er solidarisch ist und sich impfen lässt.“

MV fällt weiter zurück

Insgesamt wurden vergangene Woche etwas weniger als 60 000 Dosen landesweit verimpft. Der größte Teil für Zweitimpfungen, nur ein kleiner Teil ging an „Impf-Neulinge“. „Wir holen bei den Zweitimpfungen auf“, sagt Glawe. Aber: Es sei eine „abnehmende Nachfrage“ nach Terminen für die Erstimpfung erkennbar.

Woran das liegt – darüber kann auch das Ministerium nur spekulieren: Vielleicht liege es daran, dass viele Familien in den Sommerferien verreist seien und sich gar nicht impfen lassen könnten. Vielleicht führten aber auch die niedrigen Inzidenzen zu einer gefährlichen Sorglosigkeit.

Was gegen diese Theorien spricht: Bundesweit nimmt das Impftempo ab, MV aber fällt im Ländervergleich besonders stark zurück. Der einstige Impf-Primus in Deutschland liegt bei der Zahl der Menschen, die mindestens ihren ersten Piks erhalten haben, nur noch auf Platz 10. Am Mittwoch hatten 58,7 Prozent der Einwohner mindestens eine Impfung. In Bremen liegt diese Quote bereits knapp unter 70 Prozent.

300 000 Menschen müssen noch zum Piks

Der Rostocker Experte Reisinger geht davon aus, dass angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante 85 Prozent der Bevölkerung geimpft werden müssen, um die so genannte Herdenimmunität zu erreichen. Bis dahin ist es in MV noch ein langer Weg.

Die Rechnung: Der Impfstoff von Biontech ist für alle ab 12 Jahre zugelassen. Theoretisch könnten sich also 1 445 433 Menschen in MV impfen lassen. Bisher sind erst 773 552 Menschen – also knapp 50 Prozent – vollständig geimpft. Um auf Reisingers 85 Prozent zu kommen, müssen also noch fast 500 000 Menschen durchgeimpft werden. Zieht man jene ab, die schon die Erstimpfung erhalten haben und „nur noch“ auf den zweiten Piks warten, bleiben immer noch knapp 300 000 Menschen, die erst noch gänzlich vom Impfen überzeugt werden müssen.

Eine Impfquote von 95 Prozent der Bevölkerung, wie sie jüngst zum Beispiel das Robert-Koch-Institut ins Gespräch gebracht hat, kann der Nordosten gar nicht erreichen: Denn mehr als jeder zehnte Einwohner des Landes ist jünger als zwölf Jahre, darf mit den bisher zugelassen Vakzinen gar nicht geimpft werden.

Reisinger: Impfen ist Akt der Solidarität

Reisinger wirbt nachdrücklich für die Impfung. Der Infektionsexperte der Rostocker Uni-Klinik hat wenig Verständnis dafür, sich nicht impfen zu lassen: „In unserer Solidargemeinschaft wird jedem Impfstoff umsonst angeboten. Ich erwarte, dass sich jeder solidarisch zeigt, um sich selbst und andere zu schützen – Kinder, Großeltern, Freunde.“

Sorgen vor der Impfung müsse niemand haben: „Weltweit wurden bereits knapp 3,5 Milliarden Dosen verimpft. So viel wie von kaum einem anderen Impfstoff. Die Vakzine sind sicher“, so Reisinger. Vor allem von jungen Frauen höre er immer wieder, dass sie Sorge vor den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech haben: „Aber die mRNA ist nach wenigen Tagen aus dem Körper verschwunden – und sie ist auch nicht in der Lage, die eigenen Gene zu verändern.“

Reisinger: „Wer Fleisch isst, nimmt auch fremde DNA auf – und vermutlich 1000 Mal so viel wie bei einer Impfung. Doch auch das verändert nicht die menschlichen Gene.“

Glawe setzt auf Aktionen

Minister Glawe will vorerst keine Debatte über eine Impfpflicht führen. Das Land hofft, dass nach Ende der Ferien neuer Schwung in die Kampagne kommt – und dass durch Impfnächte, Impfungen vor Supermärkten und Bars, vor Stadien und auch Touristenattraktionen jene angesprochen werden, die bisher keine Gelegenheit zur Impfung hatten.

Von Andreas Meyer