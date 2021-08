Rostock

Die Impfkampagne in MV – sie kommt langsam voran. Und der absolute Spitzenreiter dabei ist Schwerin. Nirgendwo sonst wird so viel geimpft wie in der Landeshauptstadt – jedenfalls im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das geht aus neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor, die der OZ exklusiv vorliegen.

Als einzige Stelle erfasst das RKI für die Landkreise und kreisfreien Städte alle Impfungen – in Impfzentren und bei mobilen Teams, von Haus- und auch Betriebsärzten. Ergebnis: Schwerin macht’s dem Rest des Landes vor. Rein rechnerisch könnten schon bis 71,6 Prozent der Landeshauptstäder komplett geimpft sein. Von bevorstehender Herdenimmunität will Oberbürgermeister Rico Badenschier aber noch nicht sprechen.

Der Osten impft auch Urlauber

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) sind aktuell 56,3 Prozent aller Bürger im Land vollständig geimpft – macht mehr als 900 000 Bürger. Und nicht nur rund um das Schweriner Schloss, überall im Land geht es voran: Einen Landkreis der Impfmuffel – gibt es nicht. Schlusslicht bei den Impfungen ist Vorpommern-Greifswald – hier sind rechnerisch bisher „nur“ 52,4 Prozent der Bürger nach RKI-Angaben durchgeimpft.

Der Landkreis ganz Osten hole aber auf, setze unter anderem auf eine Dörfertour. Und außerdem: „Wir impfen alle Menschen, die es wollen – natürlich auch Urlauber“, sagt Landkreis-Sprecherin Anke Radlof. Das komme gut an: „Vor allem bei unseren Impftagen an den Stränden, in Lubmin und in den Kaiserbädern zum Beispiel. Wir unterscheiden nicht, wo jemand herkommt. Jeder Geimpfte zählt und ist wichtig“, so die Sprecherin von Landrat Michael Sack (CDU).

„Wir waren sofort startklar“

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) ist von der theoretischen Impfquote „seiner“ Stadt begeistert: Denn rein rechnerisch ist mit 68 443 vollständigen Impfungen auf knapp 96 000 Einwohner die Herdenimmunität in greifbarer Nähe. Badenschier macht aber eine Einschränkung: „Das RKI erfasst den Impfort, nicht den Wohnort des Geimpften.“ Heißt: Auf dem Papier hat Schwerin zwar fast 72 Prozent „Durchgeimpfte“, ein Teil davon dürften aber Bürger aus dem Umland – aus Ludwigslust-Parchim etwa – gewesen sein.

Dennoch: Wieso steht die Landeshauptstadt besser da als andere Regionen? „Wir waren ab Mitte Dezember startklar. Unser Impfmanager Dr. Stephan Jakobi und sein Team konnten zu Jahresbeginn bereits jede verfügbare Impfdosis verimpfen.“ Und: Alle Landkreise und kreisfreien Städte hätten zu Jahresbeginn die jeweils gleiche Menge an Impfstoff erhalten. „Wir hatten da einen kleinen Vorteil in Relation zur Bevölkerungszahl.“ Aber: Die Impfbereitschaft in Schwerin sei durchweg hoch gewesen. „Die zweite Welle hat uns hart getroffen. Vielleicht hat das die Menschen zusätzlich motiviert, sich zu schützen.“

Minister Glawe wirbt für Impftouren

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) wirbt indes weiter dafür, „den Impfstoff zu den Menschen zu bringen“: Impftag in Einkaufszentren, an Stränden, bei Volksfesten oder auch in Museen und Bibliotheken seien der richtige Weg. Der Landkreis Rostock beispielsweise hat großen Erfolg mit nächtlichen Impfabenden, in Vorpommern-Greifswald gibt es eine „Dörfertour“ mit mobilen Impfteams. „Diese Angebote sind wichtige Bausteine auf dem Weg zur Herdenimmunität.“

Der Fokus liegt aktuell auf den jüngeren Altersgruppen: Während in der Altersgruppe der über 60-Jährigen bereits knapp 82 Prozent komplett geimpft sind, liegt dieser Wert bei den unter 18-Jährigen erst bei knapp zehn Prozent.

Von Andreas Meyer und Benjamin Barz