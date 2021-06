Greifswald

Der nächste Schritt im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist Anfang der Woche erfolgt. Am Montag wurde die feste Reihenfolge nach Alter oder Vorerkrankung aufgehoben. Das bedeutet, dass sich nun jeder und jede für eine Impfung registrieren kann.

Vor Aufhebung der Priorisierung gerieten viele Praxen in der Hansestadt an die Belastungsgrenze. Auf den Internetseiten baten einige Hausärzte, sich nicht telefonisch nach einem Impftermin zu erkundigen, sondern ein Onlineformular auszufüllen oder Zettel mit sämtlichen Daten im Briefkasten zu hinterlassen.

Ein Andrang nach der aufgehobenen Impfreihenfolge blieb in der Greifswalder Gemeinschaftspraxis von Dr. Beate Herberg und Dr. Matthias Herberg aus. „Wir impfen seit April und haben unsere priorisierten Patienten gut abgearbeitet. Der große Ansturm, bei dem wir dachten, dass unsere Telefonanlage zusammenbricht, ist glücklicherweise nicht über uns hereingebrochen“, erklärt Beate Herberg.

Impfdosen kommen teilweise nicht wie bestellt an

In diesem Monat erhalte die Ärzteschaft in MV 300 000 Impfdosen, heißt es auf Nachfrage beim Gesundheitsministerium. Doch noch immer ist Flexibilität gefragt. „Es passiert, dass die Lieferung nicht so ankommt, wie wir sie bestellt haben. Letzte Woche wurde Astrazeneca nicht am Montag, sondern am Donnerstag geliefert, so dass eine Kollegin von nebenan zu uns kam, um sich eine Dosis zu borgen.“

Ähnliches berichtet auch Dr. Peter Konschake, der in Gützkow und in Behrenhoff als Allgemeinmediziner tätig ist. „Wir müssen das nehmen, was wir bekommen. Wenn es weniger ist, haben wir da keinen Einfluss drauf.“ Bei ihm sei der Start nach der Aufhebung der Impfreihenfolge ebenfalls ruhig verlaufen: „Wir haben keinen großen Unterschied gemerkt, weil wir die Impfungen nach Bestellsystem durchführen und beim Impfen gut dabei sind.“ Neben der Impfberatung sei die Terminierung und die Koordination ein großer organisatorischer Aufwand, fügt Konschake hinzu, der die Spritzen während des normalen Praxisbetriebes setzt.

Impfen in der Mittagspause oder im normalen Betrieb?

In der Gemeinschaftspraxis Herberg wurde anfangs in der Mittagspause geimpft. „Jetzt machen wir es so, dass wir morgens um halb acht anfangen und die Impfungen neben dem normalen Betrieb durchgeführt werden. Dadurch verlängern sich die Wartezeiten der Akut-Patienten, aber momentan ist relativ wenig los, weil die Infekte wegfallen“, erklärt Beate Herberg. Sie bestätigt ebenfalls, dass die Impforganisation, die die Schwestern in der Praxis übernommen haben, einen großen Aufwand mit sich bringt.

Während die Gemeinschaftspraxis die Impfungen von Kindern und Jugendlichen den Kinderärzten überlassen will, würde Konschake prinzipiell auch seine jungen Patienten impfen, jedoch aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) damit noch warten. In den vergangenen Tagen wurde in verschiedenen Medien berichtet, dass die Stiko dazu raten wird, zunächst nur Kinder ab zwölf Jahren mit Vorerkrankungen zu impfen.

Kinderarzt: Viele Eltern wollen ihre Kinder gerne impfen lassen

„Maßgeblich für die grundsätzliche Altersfreigabe ab zwölf Jahren ist die Zulassungserweiterung für den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittel-Agentur sowie die Zustimmung der Europäischen Kommission“, sagt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer.

Doch was sagen Kinderärzte? „Wir haben viele Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten. Wir würden es auch tun. Aber wir Kinderärzte sind der Meinung, dass erst einmal die Eltern und Großeltern geimpft werden müssen“, sagt Dr. Andreas Michel, Vorsitzender des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte und Kinderarzt in der Hansestadt. Intern habe man sich darauf verständigt, ab August damit zu beginnen, Jugendliche mit Vorerkrankungen zu impfen. „Alle anderen Jugendlichen, die wollen, können dann natürlich auch.“

Impfzentren: Aktuell fast ausschließlich Zweitimpfungen

Die Impfzentren im Landkreis könnten eigentlich noch mehr leisten, „wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stünde“, sagt Achim Froitzheim. „Dies ist aber leider nicht der Fall. Aus diesem Grund finden derzeit fast ausschließlich Zweitimpfungen statt“, ergänzt der Kreissprecher.

In dieser Woche haben die Impfzentren 5850 Dosen Biontech/Pfizer, 1400 Dosen Moderna und 200 Dosen Astrazeneca erhalten. Allerdings seien diese nicht nur für diese Woche bestimmt. „Insbesondere die Lieferung Biontech/Pfizer ist aufgrund der jetzt längeren Haltbarkeitsangabe auch für kommende Woche gedacht“, erklärt Froitzheim.

Von Christin Lachmann