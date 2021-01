Rostock/Schwerin

Nach dem Impfstart Ende 2020 in Seniorenheimen und Kliniken durch mobile Impfteams sollen nun auch die landesweit eingerichteten Impfzentren die Arbeit aufnehmen. Erste Impfungen soll es dort am 12. Januar geben. Doch einfach hingehen und anstellen wird nicht funktionieren. Die Antworten zu wichtigen Fragen:

Wer wird geimpft?

Die Impfungen sind freiwillig, und die Reihenfolge ist klar definiert. Begonnen wurde mit Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, den Mitarbeitern dort sowie mit medizinischem Personal in Notaufnahmen und Intensivstationen der Kliniken. Als Nächstes sind Impfwillige im Alter von 80 Jahren und älter an der Reihe, die noch zu Hause leben. Diese erhalten nach und nach Post und können dann telefonisch Termine vereinbaren. Laut Gesundheitsministerium gehören zur ersten Impfgruppe 136 000 Menschen jenseits des 80. Lebensjahres, 27 700 Pflegekräfte und 12 500 Klinikmitarbeiter. Gestaffelt nach Alter und Berufsgruppen sollen die Impfungen - abhängig von der bereitstehenden Impfstoffmenge - dann auf weitere Personen ausgeweitet werden.

Wie läuft die Terminvergabe ?

Am 7. und 8. Januar werden die ersten insgesamt 5000 Briefe an Senioren versandt, danach pro Woche etwa 10 000. Wer einen solchen Brief erhalten hat, kann unter der Nummer 0385/20 27 11 15 die Termine für die zwei erforderlichen Impfungen vereinbaren. Die Hotline ist laut Gesundheitsministerium bereits besetzt und von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 20.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 09.00 und 16.00 Uhr erreichbar. Voraussetzung für die Terminvergabe ist der Erhalt des Schreibens.

Was ist zum Impftermin mitzubringen?

Das Informationsschreiben, der Personalausweis und möglichst auch der Impfausweis.

Wo wird geimpft?

Zunächst noch durch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen sowie Fachkräfte in Kliniken, vom 12. Januar auch in den landesweit zwölf Impfzentren. Mehrere hundert Ärzte und Helfer haben sich für Einsätze dort gemeldet. Mit zunehmender Zahl der bereitgestellten Impfdosen sollen später nach Möglichkeit auch Hausärzte einbezogen werden.

Wie wird geimpft?

Im Abstand von drei Wochen erhält jeder Patient jeweils eine Spritze in den Oberarm. Der Wirkstoff bleibt für einige Stunden im Muskel, und der Körper hat so Zeit, ihn zu erkennen und darauf zu reagieren. Für die Immunisierung sind zwei Wirkstoffgaben erforderlich. Analysen und Tests zufolge schützt das bislang eingesetzte Biontech-Serum mit 95-prozentiger Wirkung vor einer Covid-19-Erkrankung. Da die Zweitimpfung nötig ist, wird nicht alles sofort verabreicht, sondern eine Reserve gebildet.

Ist mit Nebenwirkungen zu rechnen?

Müdigkeit, Kopfweh und Schmerzen an der Einstichstelle gelten als übliche Impf-Nebenwirkungen und sind möglich. Vereinzelt wurden den Studien zufolge auch Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen registriert, klangen nach kurzer Zeit aber ab.

Müssen die Menschen etwas für die Impfung bezahlen?

Nein. Sie ist gratis - egal, ob und wie jemand versichert ist. Die Kosten für die Impfstoffe übernimmt der Bund. Dafür stehen im Etat 2021 zunächst 2,7 Milliarden Euro bereit. Kosten für Impfzentren und Logistik tragen Länder und Kommunen.

Wer wurde in Mecklenburg-Vorpommern schon geimpft?

Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht, wurden im Nordosten bislang etwa 18 000 Menschen geimpft, davon etwa 10 000 Ärzte und Pfleger sowie rund 8000 Bewohner von Pflegeheimen. Mit 11 Impfungen je 1000 Einwohner liegt Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich vorn, profitiert dabei aber auch von der geringen Einwohnerzahl.

Wie läuft es mit dem Impfstoffnachschub in Mecklenburg-Vorpommern ?

Seit dem Start der Corona-Schutzimpfungen vor Weihnachten hat Mecklenburg-Vorpommern laut Gesundheitsministerium rund 30 000 Dosen des Wirkstoffs von Biontech/ Pfizer erhalten. Nun sollen wöchentlich zunächst knapp 15 000 weitere Impfdosen geliefert werden. Mit der angekündigten Produktionserweiterung bei Biontech und der jetzt erfolgten EU-Freigabe für das Präparat Moderna soll sich der Nachschub verbessern. Wegen der bundesweit bislang geringen Anzahl von Impfdosen war zuletzt Kritik am Management der Bundesregierung laut geworden.

Von RND/dpa