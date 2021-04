Schwerin

Alle rund 750 Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten des Landes haben nach Angaben von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) ein Impfangebot erhalten. Die Impfbereitschaft liege sehr hoch, gut drei Viertel von ihnen hätten das Angebot angenommen, sagte Hoffmeister am Donnerstag in Schwerin.

Mobile Impfteams seien in allen Anstalten unterwegs gewesen. Es sei wichtig, dass die Bediensteten ihren Beruf in den Gefängnissen mit möglichst geringem Infektionsrisiko ausüben können.

Von dpa