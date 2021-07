Impfappell an Hartz-IV-Empfänger in MV: „Sie sind besonders gefährdet“

Der Arbeitslosenverband MV hat am Donnerstag an die Hartz-IV-Empfänger im Land appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Schützen Sie ihre Kinder und Enkelkinder vor Kita- und Schulausfall, Erkrankung und Langzeitfolgen und schützen Sie sich selbst“, hieß es in einem Schreiben an Betroffene.