Schwerin

Viel Kritik gab es in der Vergangenheit an politischen Amtsträgern, die sich gegen Corona/Covid-19 impfen ließen, obwohl sie noch nicht drangewesen wären. Eine „reine Weste“ haben diesbezüglich offenbar Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihre acht Minister und Ministerinnen. Auf dieser Ebene sei in der Landesregierung bisher niemand geimpft, sagte am Freitag ein Sprecher auf OZ-Anfrage. „Wir halten uns an die von der Impfkommission empfohlene Reihenfolge.

Heißt: kein Impfdrängler-Verdacht. Das betreffe auch die komplette Ministerriege: Torsten Renz (Inneres), Katy Hoffmeister (Justiz), Harry Glawe (Wirtschaft, alle CDU), Reinhard Meyer (Finanzen), Bettina Martin (Bildung), Stefanie Drese (Soziales), Till Backhaus (Umwelt) und Christian Pegel (Verkehr, alle SPD).

Auch unter den rund einem Dutzend Staatssekretären der Regierung sei fast noch niemand geimpft. Einzige Ausnahme sei „eine Person“ mit einer chronischen Erkrankung, die in dieser Woche geimpft worden sei. Den Namen nennt die Staatskanzlei unter Verweis auf Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht.

Aufregung gab es vor Kurzem, da in Landkreisen einige hohe Amtsträger bereits Corona-Spritzen erhalten haben, als erst Hochbetagte oder medizinisches Personal an der Reihe waren. Dazu zählen Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen, und Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat im Kreis Rostock. Beide erklärten, dass die Impfdosen, die sie erhielten, sonst verfallen wären.

Von Frank Pubantz