Lubmin

Bürgermeister Axel Vogt hatte das Zelt, Impfmanager Timm Laslo den Impfstoff: Wer von beiden auf die Idee kam, den Strand in Lubmin zum Impfzentrum zu machen, sei Nebensache, sagt Vogt. „Vor etwa drei Wochen hatten wir miteinander telefoniert und uns über die Impfkampagne unterhalten.“ Dabei sei die Idee geboren worden. Nun steht das Zelt und der Impfstoff ist da. Doch kommen die Urlauber zum Impfen an den Strand?

Bratwürste als Gratis-Geschenk, Impfen als Sommernachtsevent

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern ringen derzeit mit kreativen Impfangeboten um die letzten Impfwilligen. Bratwürste als Gratis-Geschenk, Impfaktionen als Sommernachts-Event mit Musik, in Möbelhäusern oder vor Supermärkten, Dörfertour – die Kreise überbieten sich mit ausgefallenen Angeboten, die vor allem eins sein sollen: möglichst niedrigschwellig. Seit Ferienbeginn stottert der Impfmotor. Noch immer verharrt MV bei den Erstimpfungen unter der 60-Prozent-Marke. Um eine Herdenimmunität gegen die Delta-Variante zu erreichen, müssten laut RKI etwa 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein.

„Es wäre schlimmer, wenn wir heute 30 Grad hätten“

Der Wind pfeift aus West auf den Strand von Lubmin. Eine Familie schlägt Bälle über das Volleyball-Netz. Mit 20 Grad Lufttemperatur ist dieser Montag nicht der ideale Strandtag. Dennoch ist Impfmanager Laslo zuversichtlich. „Es wäre schlimmer, wenn wir heute 30 Grad hätten“, sagt er, schaut aufs Wasser und den menschenleeren Strand. Immerhin seien die Urlauber aktiv und mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.

Auch wegen der Kostenpflicht für Tests zum Impfen entschlossen

Kerstin und Fred Jarling aus Wusterhusen holen sich ihre Impfung am Strand von Lubmin Quelle: Martina Rathke

Und tatsächlich: Noch während das Impfteam im Zelt die Impfstation aufbaut, stehen die ersten Impfwilligen vor dem Zelteingang: Urlauber, Einheimische, Bauarbeiter auf Montage. Zu den Ersten, die sich immunisieren lassen wollen, zählen Kerstin und Fred Jarling aus dem Nachbarort Wusterhusen. „Wir waren anfangs skeptisch, weil der Impfstoff so schnell entwickelt wurde“, sagt die 54-Jährige. Zusätzlich verunsichert fühlte sich das Paar von Berichten über Nebenwirkungen. „Aber mit den Einschränkungen, die da kommen sollen, haben wir uns jetzt doch zur Impfung entschlossen“, ergänzt Ehemann Fred. Mit den Einschränkungen meint der 60-Jährige die in der Politik diskutierten Forderungen, Tests für Ungeimpfte künftig kostenpflichtig zu machen. Auch die Kinder hätten sanften Druck ausgeübt, erzählt das Paar.

„Niedrigschwelliger geht es nicht“

Impfarzt Tore Marks findet die Idee, Ungeimpfte am Strand abzufangen, klasse. „Niedrigschwelliger als hier geht es doch gar nicht“, sagt er. Dem Impfteam bleibt kaum eine Pause zum Durchatmen. „Es wäre schlimmer, wenn wir hier auf Impfwillige warten müssten“, sagt der 28-Jährige. Dass die Impfwilligen mehr Aufklärung wünschten als jene, die sich vor einigen Monaten in den Impfzentren impfen ließen, lasse sich nicht beobachten.

„Wir gehören keiner Priorisierungsgruppe an“

Isabel Weller und Niklas Lofi, Urlauberpaar aus NRW Quelle: Martina Rathke

Isabel Weller und ihr Freund Niklas Lofi reihen sich in die Schlange ein. Das Urlauberpaar aus Bergkamen (NRW) ist auf Familienbesuch in Lubmin. Mit Impfskeptizismus habe das Zögern nichts zu tun. Ihre Erklärung ist einfach: „Wir gehören keiner Priorisierungsgruppe an.“ Zu Hause hätten sie bislang keinen passenden Impftermin gefunden, sagt der 21-Jährige.

„Dorthin gehen, wo die Menschen sind“, beschreibt Timm Laslo das Impf-Konzept, dem inzwischen alle Kommunen in MV folgen. Die Luft wird dünner. Noch vor wenigen Wochen war der Impfstoff in MV Mangelware, inzwischen hat sich die Situation komplett ins Gegenteil gekehrt: Nicht die Menschen warten auf die Impfdosen, sondern die Impfdosen warten auf die Impfwilligen.

Aufwand wird größer

Impfte der Kreis vor zwei Monaten noch mehr als 1000 Menschen pro Tag, sind es derzeit rund 500. Tendenz fallend. Der Aufwand sei größer geworden, doch das Resultat rechtfertige die Bemühungen, argumentiert Laslo. „Letztendlich trägt jeder Geimpfte dazu bei, dass die Pandemie zu Ende geht.“ 71 Menschen haben sich am Montag am Strand impfen lassen, davon 63 das erste Mal. „Das Ergebnis ist super“, sagt Laslo. Eine Beobachtung stimmt ihn, den Leiter des Rettungsdienstes im Kreis, allerdings bedenklich: Die verbalen Attacken hartgesottener Impfgegner, die Impfwillige in den Warteschlangen beschimpfen, werden mit der Zeit schärfer. „Zum Glück werden es nicht mehr“, sagt Laslo. In Lubmin bleibt Kritik an der Impfaktion aus, eher gib es Zuspruch. „Bin schon geimpft“ winkt eine Radfahrerin zum Impfteam rüber.

Glawe: „Impfungen sollen freiwillig bleiben“

Die immer wiederholte Devise von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) lautet derzeit, nicht nachzulassen bei der Unterbreitung von niedrigschwelligen Impfangeboten. „Jede Impfung zählt“, sagt Glawe. Am Freiwilligkeitsprinzip für die Impfungen will der Minister noch immer nicht rütteln. „Impfen ist eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen.“

Minister hofft auf Impfschub nach Ferienende

Bei den Erstimpfungen ist der einstige Klassenprimus MV im Vergleich aller Bundesländer inzwischen auf Platz 11 abgerutscht, bei den Zweitimpfungen steht das Land auf Platz acht. Glawe setzt darauf, dass mit dem Ferienende die Nachfrage wieder anzieht. Unterdessen erwägt das Land die Rückgabe von bis zu 40 000 Dosen ungenutzten Impfstoffs der Hersteller Astrazeneca und Johnson & Johnson an den Bund. Der Bund will die ungenutzten Dosen als Spenden an andere Länder geben, die bislang nicht ausreichend Impfstoff haben.

Von Martina Rathke