Ab sofort können Menschen der Prioritätsgruppe drei in MV einen Impftermin vereinbaren. So steht es auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Impfwillige, die in diese Gruppen fallen, sollen sich mit ihrem Impfwunsch an den Hausarzt wenden, heißt es dort. Bei der Telefonhotline des Landes werden für besagte Gruppe noch keine Termine vergeben und auch in dem Online-Portal ist ein Termin erst ab Anfang Juni buchbar.

Die Empörung in der Bevölkerung darüber ist groß. Wenn das Lagus doch angibt, dass zum Beispiel Menschen über 60 Jahre nun impfen lassen können, warum scheint es dann für viele unmöglich an einen Termin zu kommen?

Impftermine nicht bei allen Hausärzten möglich

Dem Gesundheitsministerium zufolge können bei niedergelassenen Ärzten, die in die Impfkampagne eingebunden sind, bereits jetzt Impftermine für alle Personen der Prioritätsgruppe drei vereinbart werden. Die Terminabsprachen würden direkt mit den Praxen auf der Grundlage der vorhandenen Impfstoffmengen erfolgen, heißt es.

Es gibt circa 1700 Impfärzte. Das seien sowohl Hausärzte als auch Fachärzte – das bedeute auch, dass nicht jeder Hausarzt automatisch ein „Impfarzt“ ist. Aber: Es gebe auch Hausärzte, die die Impfung für Menschen ermöglichen, die nicht in der „eigenen Patientenkartei“ stehen und zum Impfen kommen wollen, erklärt der Pressesprecher.

„Die Kassenärztliche Vereinigung wurde seitens des Ministeriums über die Öffnung der Prioritätsgruppe drei im April informiert“, heißt es zudem vom Gesundheitsministerium.

Termine über Impfzentrum nur für Lehrer, Polizisten und Co.

Eine Terminvergabe über die Impfzentren sei bislang nur für bestimmte Berufsgruppen der Priorität drei möglich, das heißt Lehrkräfte der weiterführenden Schulen, Polizei, Feuerwehr (sofern sie nicht direkt angefahren werden durch mobile Teams).

Derzeit werde geprüft, ab wann eine Öffnung der Terminvergabe für weitere Gruppen der Priorität über das Online-Tool erfolgen kann. Das hänge von den verfügbaren Impfstoffmengen ab. Wenn mehr Impfstoff vorhanden ist, können mehr Termine vergeben werden, heißt es vom Pressesprecher des Ministeriums.

Für die Hotline gelten die gleichen Regelungen, wie für das Online-Tool, das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt werden Priorität eins, Priorität zwei und die ausgewählten Gruppen der Priorität drei terminiert.

Astrazeneca für alle freigegeben ohne Priorisierung

Wer auf diesem Weg also noch nicht an eine Impfung kommt, kann eine Erstimpfung mit Astrazeneca, unabhängig von der Priorität erhalten. Dies sei aber zur Zeit nur bei den niedergelassenen Ärzten möglich. Vom Bund seien keine Impfdosen für Erstimpfungen von Astrazeneca in den Impfzentren mehr zu erwarten, da diese an die Hausarztpraxen gehen, teilt das Gesundheitsministerium mit. Lediglich für Zweitimpfungen erhalten die Impfzentren im Mai und Juni 43 200 Impfdosen Astrazeneca.

