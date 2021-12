Impfen in Stralsund: Schon wieder werden Biontech-Bestellungen gekürzt

Stralsund/Franzburg

Zu früh gefreut. Da hatten die Hausärzte in und um Stralsund gerade mal eine Woche ihre ohnehin rationierte Dosis von fünf Fläschchen (Vials) Biontech bekommen, schon folgen die nächsten Hiobsbotschaften: Die Bestellung für die kommende Woche wurde bei allen Biontech-Nutzern radikal von 5 auf 2 Vials zusammengestrichen, wie uns eine Stralsunder Apothekerin berichtete.

„Wir haben dann sofort die Ärzte angerufen, die natürlich nicht erfreut waren. Aber als wären sie den Kummer nun schon gewöhnt, haben sie sich nicht mehr ganz so doll aufgeregt. Wir können ja nichts dafür, wir geben die Bestellung genauso wie dann die Lieferung 1:1 weiter“, sagt die Apothekerin.

Vielleicht liegt es auch daran, dass die Ärzte auf Moderna umstellen? „Das können wir nicht bestätigen, denn für diese Woche hatten wir keine Bestellung für diesen Impfstoff“, so die Stralsunderin.

Franzburger Arzt stellt auf Moderna um

Der Franzburger Mediziner Roland Rahden hat jetzt genug von den bösen Überraschungen, wenn er am Montagmorgen in die Lieferkiste guckt. „Wir haben im Team noch mal beraten und uns dann dazu durchgerungen, zusätzlich auch Moderna zu impfen“, sagt der 59-Jährige und erklärt weiter: „Von Moderna haben wir zunächst 10 von 30 bestellten Vials bekommen, der Rest sollte noch nachgeliefert werden.“

Für die Booster-Impfungen wird von Moderna ja nur die halbe Dosis im Vergleich zur Grundimmunisierung benötigt. „Wir können also aus einem Vial 20 Drittimpfungen ziehen, so dass wir dann mit unserer Impfaktion am Sonnabend einen ordentlichen Teil unserer Warteliste abarbeiten können, zusätzlich aber auch einige Patienten zur Grundimmunisierung als Erst- oder Zweitimpfung empfangen.“

Aktion am Samstag begehrt

Insgesamt haben sich in der Franzburger Hausarztpraxis über 100 Patienten für die Wochenendaktion angemeldet. „20 nehmen wir schon am Freitag, da wir hier über Mittag noch einige ältere, immobile Patienten im Hausbesuch impfen. Dafür bleibt am Samstag sicherlich keine Zeit“, sagt der Facharzt für Inneres.

„Diese Woche haben wir übrigens von Biontech 5 Vials, also 30 Dosen, bekommen. Diese Impfungen laufen weiter parallel zum Sprechstundenbetrieb, wie wir das bereits über das Jahr gehandhabt haben, das ist mit den doch übersichtlichen Sechser-Gruppen pro Vial auch gut zu schaffen. Bis Mitte Januar haben wir mit 30 Patienten pro Woche geplant“, so der Mediziner, der seine Praxis seit 2002 in Franzburg hat.

Dieser Plan dürfte dann nächste Woche schon leider nicht mehr aufgehen, wenn es bei der Kürzung bleibt...

