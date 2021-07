Rostock

Erst impfen, dann feiern? Die Kreise und kreisfreien Städte haben inzwischen Probleme, den Impfstoff in die Arme der Menschen zu bekommen. Die Nachfrage sinkt, das merken auch die Hausarztpraxen. Neueste Idee: die Impfungen dorthin bringen, wo die Menschen sind – etwa beim Einkaufen vor Super- und Baumärkten –, und dorthin, wo gefeiert wird, zu Clubs und Bars.

Inzwischen sollten fast alle im Nordosten, die es auch wollen, eine Impfung gegen Covid-19 bekommen haben. Denen, die jetzt noch unentschlossen sind oder es einfach versäumt haben, sich darum zu kümmern, soll es nun einfach gemacht werden.

Das Belohnungsprinzip steht hier im Land aber noch nicht im Raum: Impfung gegen Freibier wie in Israel – davon nimmt die Landesregierung eher Abstand. Die Kreise und Städte in MV bieten dennoch immer mehr freie Impftage an, in vielen Orten. Und das ist auch gut so.

Eine Belohnung der Impfung wäre unethisch

Das Belohnungsprinzip wäre unethisch. Unentschlossene sind schließlich keine kleinen Hündchen, denen man ein Leckerli hinwerfen kann, nachdem sie fein ihren Arm hingehalten haben. Das hinterließe den Beigeschmack von Bestechung.

Um weitere Menschen im Land für eine Impfung zu gewinnen, kann nur eine kluge, ehrliche Impfkampagne helfen – und Mediziner, die den Menschen ihre Ängste nehmen.

Von Michaela Krohn