Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sorgt mal wieder bundesweit für Aufsehen – weil er sich für einen Impfzwang „durch die Hintertür“ ausgesprochen hat, wie Kritiker meinen. In einem Interview mit der „Welt“ sagte Madsen, dass er auch in Zukunft an der Test-Pflicht für Ungeimpfte festhalten will. So will er auch Impf-Muffel dazu bewegen, sich den schützenden Piks zu holen. In den sozialen Medien erntet er dafür aber jede Menge Gegenwind.

Madsen: Sorge vor vierter Welle

Gegenüber der OZ stellt Madsen nun klar: „Es geht hier nicht um Impf-Privilegien, sondern um unsere Gesundheit und unsere Gesellschaft. Bis zur Herdenimmunität ist es noch ein weiter Weg!“ Auch Rostocks populärer Rathaus-Chef sorgt sich vor einer vierten Welle, will neue Schließungen unbedingt verhindern: „Wir dürfen nicht nachlassen beim Impfen. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen. Bis dahin müssen die drei ‚G‘ gelten: genesen, geimpft oder getestet.“

Viel Kritik im Netz

In den sozialen Medien muss Madsen dennoch Kritik einstecken: „Ich schätze Herrn Madsen. Aber diese Aussagen sind völlig daneben“, kommentiert beispielsweise Klaus Salzmann auf der Facebookseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), dem auch die OZ angehört.

Und Jens Schmidt schreibt dort: „Bislang gab es keinen einzigen Monat, in dem der Impfstoff nicht knapp war und rationiert wurde. Ich kenne viele Leute, die alle Hebel in Bewegung setzen würden, um sich impfen lassen zu können.“ Und Jan Kluth meint: „Wir haben keine Impfpflicht und werden die auch hoffentlich nicht bekommen.“

Jasmin Wagner bekennt, dass sie seit Monaten auf einen Termin für die Piks warte. Es liege nicht an ihr, dass sie noch nicht geschützt sei – sondern am fehlenden Impfstoff. Cornelius van Dawen hingegen verteidigt Madsen: „Es gibt kein vernünftiges Argument gegen die Impfung.“

Von Andreas Meyer