Impfpflicht für Pflegepersonal? OZ-Leser haben darüber abgestimmt

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen des Landes eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Branche gefordert. Zuletzt hatte sich die Zahl der Todesfälle nach einem Ausbruch im Seniorenzentrum „Am Tempelberg“ in Bad Doberan auf 17 erhöht.

Die OZ hat ihre Leserinnen und Leser in diesem Zusammenhang gefragt: „Sollte es in Deutschland in Pflegeberufen eine Corona-Impfpflicht geben?“ 1142 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist zwiegespalten.

Etwas mehr als die Hälfte ist dafür

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden, 52,6 Prozent, sind dafür, dass es eine Impfpflicht für Pflegepersonal geben sollte. 46,4 Prozent sind dagegen. Elf Personen sind sich unsicher und haben mit „Ich weiß nicht geantwortet“.

Stimmen Sie hier weiterhin ab: Sollte es in Deutschland in Pflegeberufen eine Corona-Impfpflicht geben?

Von OZ