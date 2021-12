Rostock/Berlin

Die Impfpflicht bleibt umstritten. Angekündigt nach der Bund-Länder-Runde wurde, dass diese ab Februar kommen könnte. Der Ethikrat soll bis Jahresende eine Empfehlung dafür erarbeiten. Begrüßt werde, dass der Bundestag „zeitnah“ über das Thema entscheiden wolle. Viele Leser kritisieren und bleiben dabei: Die Politik hat ihr Versprechen nicht eingehalten.

So sagt Tanja Achtmann: „Auch Politiker sollten sich an ihre Versprechen halten, dass es keine Impfpflicht gibt.“ Clemens Trier äußert ebenfalls Kritik: „Als ob dann der ganze Spuk vorbei wäre, dann kommt die Mutation der Mutation. Das ganze wird niemals ein Ende finden. Die Politik hat die letzten zwei Jahre versagt, und wir sollen das nun ausbaden. Jeder normale Angestellte wäre schon längst fristlos entlassen worden, wenn er so was verzapft hätte.“

Jutta Braun fragt sich gleicher Weise: „Ob es je wieder normal wird? Dann taucht plötzlich seltsamerweise eine neue Variante auf und die Impfungen sind wirkungslos. Alle sind wieder ungeimpft, sodass der ganze Wahnsinn weitergehen kann.“

OZ-Umfrage: Was halten sie von einer allgemeinen Impfpflicht ab Februar?

Marie Jansson empfindet es so: „Alle werden unter Druck gesetzt. Die Ungeimpften und auch die Geimpften, die jetzt keine Termine für die Boosterimpfung bekommen. Oder sie stehen stundenlang in der Kälte für eine Impfung oder einen Test an. Der Druck, sich jeden Tag testen zu lassen oder die Angst zu ertragen, verachtet zu werden. Was das wohl mit den Menschen macht?“

„Wir hängen in der Luft“

Ina Müller Kähler indes begrüßt eine mögliche Pflicht zur Impfung: „Richtig so, anders geht’s ja nicht. Bis jetzt hat die Pandemie viele Lücken aufgetan.“ Martin Siemon moniert: „Nur leider will die alte Bundesregierung keine großen Veränderungen mehr durchführen und die neue Ampel kann noch nichts machen. Wir hängen also noch circa zwei Wochen in der Luft, obwohl alle sagen, es ist schon fünf oder zehn nach zwölf.“

Benjamin Schmid betont: „Impfpflicht ist kein Zwang. Das muss jedem klar sein. Jedem steht seine Freiheit zu, selbst entscheiden zu dürfen. Es kann sein, dass es ein Bußgeld gibt, wenn man sich nicht impfen lässt oder dass man nur noch Lebensmittel kaufen darf oder halt zum Arzt, Apotheke gehen darf. Natürlich auch arbeiten.“

Sind Strafen am Ende der richtige Weg?

Stichwort Bußgeld: Auch diskutieren Leser bereits mögliche Sanktionen. Wenn es also zu einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland kommt, müsse es auch empfindliche Strafen geben, argumentiert die Politik. Die Höhe dieser Strafe müsste aber noch beraten werden und vom Bundestag beschlossen, sagte jüngst der designierte Justizminister Marco Buschmann (FDP).

Bernd Herzog-Ehrlich notiert hier: „Interessant. Wie wollen die feststellen, wer nicht geimpft ist? Mautstellen, Arbeitgeber oder Verkäufer im Supermarkt als Hilfspolizisten? Oder bei allgemeinen Verkehrskontrollen? Ich bin das letzte mal vor 30 Jahren kontrolliert worden.“ Mike Habeland findet „die Idee, den Schutz der Krankenversicherung zu verlieren, charmant. Allerdings würde ich die Versorgung und Leistungen einschränken, sonst müsste man auf Kosten der Steuerzahler behandeln.“

Thomas Mischke beklagt: „Wenn man in der Hauptsache nur damit wirbt, seine Freiheiten durch die Impfung wieder zu erlangen, ist das nicht die beste Werbung.“

Von Juliane Lange