Güstrow/ Greifswald/ Rostock

Im Kampf gegen das Corona-Virus sind am Wochenende bundesweit die Impfungen angelaufen – so auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die erste Dosis erhielt dort eine 89 Jahre alte Bewohnerin der „Pflegeresidenz Wutschke“ in Güstrow.

Bereits am frühen Sonntagmorgen verabreichte ihr der zuständige Amtsarzt Sven Thüne den Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer. Anschließend wurden 37 weitere Bewohner im Alter zwischen 70 und 100 Jahren sowie 30 Mitarbeiter des Pflegeunternehmens geimpft, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit. Damit sei die Hoffnung auf eine Normalisierung des Pflegeheimbetriebs verbunden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Impfung in MV: Anmeldung, Öffnungszeiten und Reihenfolge – das müssen Sie wissen

Mobile Impfteams versorgen Pflegeheime

Wie im Landkreis Rostock sind am Wochenende im gesamten Bundesland mehrere mobile Teams unterwegs gewesen, um Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen zu impfen. Alleine in der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Rügen haben jeweils vier davon ihre Arbeit aufgenommen. Weitere sollen im Laufe der kommenden Woche starten.

Lesen Sie auch: Meine Oma Schnupsi aus Güstrow wurde geimpft: „Bald können wir uns wiedersehen“

In Greifswald konnte das erste Team sofort nach Auslieferung der knapp 1000 Impfdosen gegen Mittag loslegen. „Der Impfstart lief fehlerfrei, weil der Landkreis Vorpommern-Greifswald nach meiner Einschätzung sehr gut auf diesen Start vorbereitet gewesen ist“, berichtet Dr. Matthias Gründling, Intensivmediziner an der Unimedizin Greifswald und Corona-Manager für die Krankenhäuser in Vorpommern, zufrieden.

Doch nicht überall lief es völlig reibungslos. Aus mehreren Pflegeheimen gibt es Berichte, wonach die Einverständniserklärungen kurzfristig geändert wurden und erneut abgegeben werden mussten – was so kurzfristig nur schwer möglich war. Zudem habe sich die Liste mit Nebenwirkungen verlängert, was für Verunsicherung sorgte.

Lesen Sie auch: Viele Probleme bei Corona-Impfung in Pflegeheim Jessin: „Ich war erschüttert“

Schwesig hofft auf hohe Impfbereitschaft

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) zeigte sich am Sonntag hoffnungsvoll. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns mit den Impfstoffen Schritt für Schritt aus der Pandemie befreien können. Wir fangen bei denen an, wo das Risiko am höchsten ist, bei den älteren Menschen, vor allem auch hier in den Pflegeheimen“, sagte sie bei einem Besuch einer Senioreneinrichtung in Schwerin.

Dort hatten sich nach Angaben der Heimleitung bei einer ersten Befragung 50 von 60 Bewohnern bereit erklärt, sich eine Spritze mit dem neuen Wirkstoff geben zu lassen. „Je mehr wir impfen können, umso mehr können wir auch Dinge wieder lockern“, betont die Ministerpräsidentin. Insgesamt erwarte sie eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung des Landes. „Gerade bei uns in Ostdeutschland ist das Verhältnis zum Thema impfen doch eher positiv“, konstatiert Schwesig. Wichtig sei nun, dass der Impfstoff zügig und in möglichst großen Mengen bereitgestellt werde.

10 000 Impfdosen in MV angekommen

Zum Impfstart haben der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech und der Pharmakonzern Pfizer knapp 10 000 Impfdosen in den Nordosten geliefert, die an die Impfzentren in Kreisen und kreisfreien Städten verteilt wurden. Bis zum Jahresende sollen in MV weitere Impfdosen zur Verfügung gestellt werden, sodass knapp 30 000 Menschen die erste von zwei zur Immunisierung notwendigen Impfungen erhalten. Im neuen Jahr sollen wöchentlich knapp 15 000 Impfdosen geliefert werden.

Von Susanne Gidzinski