Schwerin

Lange Zeit war MV Spitzenreiter der Bundesländer beim Impfen gegen Corona. Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Bei den Erstimpfungen liege MV derzeit auf Platz 14 von 16, bei Zweitimpfungen auf Platz sieben. „Wie lässt sich erklären, dass wir im Ranking zurückgefallen sind?“, fragte Torsten Koplin am Donnerstag im Landtag.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) reagiert reserviert: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Über Statistiken unterhalte ich mich nicht.“ Entscheidend sei, dass kein Impfstoff liegen bleibe. MV habe zunächst die Strategie gefahren, Heimbewohner, Pflege- und medizinisches Personal und über 80-Jährige zu impfen. Das sei mittlerweile zu „99 Prozent“ erfolgt.

190 000 Impfdosen im März für MV

Immerhin beantwortet Glawe eine andere Frage. Er rechne im März nunmehr mit gut 190 000 Impfdosen. Bislang standen 160 000 Dosen m Raum. Zusätzlich würden jetzt Lehrer und Erzieher sowie chronisch Kranke geimpft. „Wir werden das im März alles verimpfen können“, kündigt Glawe an. Koplin hatte zuvor Zweifel angemeldet, ob MV-weit pro Tag 7000 Impfdosen verbraucht werden können, obwohl dies bisher nur etwa die Hälfte sei. Für Glawe steht fest: Das Hochfahren werde gelingen.

Schwesig kritisiert zu wenig Impfstoff

Unerwartet mischt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in die Landtagsdebatte ein. „Wir sind mit dem derzeitigen Verlauf des Impfens nicht zufrieden“, so Schwesig. Es gebe „mehrere Probleme“. Das Größte: Da mit Lehrern, Erziehern und Polizisten jetzt zusätzlich weitere Personengruppen in der Priorität 2 geimpft werden, fehle es an Impfstoff. „Die Personengruppe ist um ein Vielfaches größer als die Menge an Impfstoff, die wir haben.“ Es werde nach verschiedenen Lösungen gesucht. Am Sonnabend solle es mit Kommunen und Hausärzten einen Impfgipfel geben, um die Probleme zu lösen.

Unzufrieden äußert sich Schwesig, dass der Bund Hausärzte erst ab Mitte April in das Corona-Impfen einbeziehen will. Hauptursache für das Dilemma sei, dass insgesamt zu wenig Impfstoff vorhanden sei.

Von Frank Pubantz